امریکہ ایران کشیدگی: پرامن حل کے لیے قطری وزیر اعظم الثانی تہران کا دورہ کریں گے
امریکہ اور ایران میں آبنائے ہرمز کو لے کرجاری رسہ کشی کے درمیان قطر کشیدگی کو کم کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔
By ANI
Published : August 27, 2026 at 11:27 AM IST
دوحہ، قطر: قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے جانکاری دی ہے کہ قطری وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی جمعرات کو تہران پہنچیں گے۔ وہ تہران کی واشنگٹن سے جاری کشیدگی میں کمی اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں پر بات کرنے کے لیے ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، الانصاری نے کہا، "عزت مآب شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی کل تہران پہنچیں گے، جہاں وہ کشیدگی کو کم کرنے اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں پر بات کرنے کے لیے کئی ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔"
الانصاری نے نوٹ کیا کہ یہ دورہ قطر کے "مضبوط موقف" سے ہم آہنگ ہے کہ "اختلافات کو حل کرنے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کا بہترین طریقہ سفارت کاری ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور 28 فروری سے پہلے موجود جمود کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔
یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر اور پاکستان کی جانب سے نئی سفارتی کوششوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ پیش رفت 28 فروری کو تہران کے خلاف واشنگٹن کے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد ہوئی ہے۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای جاری فوجی کارروائیوں کے دوران شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ ہیں۔
ٹرمپ نے امریکی مبصر گلین بیک کو بتایا کہ، "مجھے نہیں لگتا کہ وہ مر گئے ہیں،" انہوں نے مزید کہا کہ، خامنہ ای "بہت شدید زخمی" تھے۔
'Axios' کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کئی اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو آگاہ کیا ہے کہ واشنگٹن کا فی الحال ایران کے خلاف نئے فوجی حملے شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس کے بجائے بحری ناکہ بندی اور اقتصادی اقدامات کے ذریعے تہران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ساتھ ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے پٹرولیم سپلائی کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کی جارہی ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ اگر تہران پہلے حملہ کرے تو فوجی کارروائی کا آپشن موجود ہے۔
24 اگست کو، امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے "آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ" کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد ایران کے عالمی مالیاتی تعلقات کو منقطع کرنا اور ایرانی حکومت کی حمایت کرنے والے آمدنی کے ذرائع کو منقطع کرنا ہے۔ العربیہ انگلش کی رپورٹ کے مطابق یہ سفارتی اقدام پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے حالیہ دورہ تہران کے بعد کیا گیا ہے۔
قطر اور پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں میں سفارتی ثالث کے طور پر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
جمعہ 28 اگست کو امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مخاصمت شروع کیے ہوئے چھ ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ تنازعہ صرف "چار سے چھ" ہفتوں تک چلے گا۔
جون میں امریکہ اور ایران نے 60 روزہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کے ذریعے آمدورفت، ایران پر سے پابندیاں اٹھانے اور تہران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات جیسے مسائل کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد اس ماہ کے شروع میں ختم ہو گئی تھی۔
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