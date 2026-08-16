قطر نے کی تین ایرانی پائلٹوں کے پکڑے جانے کی تردید، رپورٹس کو گمراہ کن قرار دیا
ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام نے مطالبہ کیا کہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کو پائلٹوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔
Published : August 16, 2026 at 9:13 AM IST
دوحہ، قطر: قطر نے (مقامی وقت کے مطابق) ہفتے کے روز ان خبروں کی واضح طور پر تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی پائلٹوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ قطر نے کہا کہ یہ الزامات گمراہ کن ہیں اور ایسے حساس وقت میں لگائے گئے ہیں جب علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
قطر کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان ماجد محمد الانصاری نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ قطر کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد پائلٹوں سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ہدف کی سمت (ٹارگیٹنگ ٹریجیکٹری) کی تصدیق کی گئی۔
قطری حکام نے پائلٹوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی
ترجمان نے کہا، 'ہم ایرانی پائلٹوں کو حراست میں لیے جانے کے بارے میں پھیلائی جانے والی باتوں کی واضح طور پر تردید کرتے ہیں اور اس مخصوص وقت پر ایسے گمراہ کن بیانات پر ہمیں حیرت ہے۔' ترجمان نے بتایا کہ قطری حکام نے پائلٹوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کوئی جواب نہ ملنے پر، بین الاقوامی قانون کے تحت قطر کے علاقے کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے سے پہلے قواعد و ضوابط پر عمل کیا۔
پائلٹوں کی باقیات کی تلاش، پائلٹ کی باقیات کے تبادلے کا کام
انہوں نے کہا کہ قطر نے اس وقت سرکاری ذرائع کے ذریعے اس معاملے کو واضح کر دیا تھا۔ تلاش اور بچاؤ (سرچ اینڈ ریسکیو) آپریشن کے بارے میں قطر نے کہا کہ اس کی ٹیموں نے پائلٹوں کی باقیات کی تلاش کی اور بعد میں ایران کے ساتھ مل کر ایک پائلٹ کی باقیات کے تبادلے کا کام کیا، جو مل گئی تھی۔
سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی معلومات لینے کے لیے مدعو
ترجمان نے کہا، 'قطر کی سرچ اینڈ ریسکیو (تلاش اور بچاؤ) ٹیموں نے، جن کے پاس دنیا بھر میں کام کرنے کی صلاحیت اور مہارت ہے، پائلٹوں کی باقیات کی تلاش میں اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی۔' قطر نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپریل میں ایرانی ٹیم کو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی معلومات دیکھنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے بلایا تھا، لیکن دعویٰ کیا کہ ایرانی فریق نے اب تک اس دعوت کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
الاصاری نے کہا، 'اس کے علاوہ گزشتہ سال اپریل میں ایک ٹیم کو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی معلومات لینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، لیکن ایرانی فریق نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔' یہ بات ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی ہفتے کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ قطر میں امریکی بیس کے خلاف مارچ میں ہوئے ایک آپریشن کے دوران ایران کے دو ایس یو-24 (Su-24) فائٹر جیٹس کو مار گرائے جانے کے بعد قطری فوج نے تین ملٹری پائلٹوں کو پکڑ لیا تھا۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس
فارس نیوز ایجنسی کے مطابق مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی 'لاپتہ افراد کی تلاش کی کمیٹی' کے کمانڈر محمد باقرزادے نے ان تین پائلٹوں کی شناخت جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان اور عمران بہروشیان کے طور پر کی ہے۔ باقرزادے نے دعویٰ کیا کہ قطری فوج نے انہیں گزشتہ چھ مہینوں سے حراست میں رکھا ہوا ہے۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ قطری حکومت نے تینوں پائلٹوں کو ایک دوسرے سے ملنے، انٹرویو دینے یا اپنے خاندانوں یا ان کا معاملہ دیکھ رہے ایرانی حکام سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اہلکار نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس (ICRC) کو پائلٹوں سے ملنے کی اجازت دی جائے۔