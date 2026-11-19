ٹرمپ، شی اور پوتن ملاقات:ایران اور یوکرین سمیت اقوام متحدہ میں اصلاحات پر بات چیت، چینی صدر نے جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا پر دیا زور
شی جن پنگ اور پوتن کے ساتھ ملاقات میں، ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ 'ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہئیں'۔
Published : November 19, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:34 PM IST
شینزین، چین: جمعرات کے روز، امریکہ، چین اور روس کے صدور نے اپنی نوعیت کی پہلی سہ فریقی ملاقات کے اختتام پر "امن کی جانب ایک اعلامیہ" جاری کیا۔ اس اعلامیے میں اقوام متحدہ کے اندر اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور توانائی کے بحران کو کم کرنے میں مدد کے لیے پیٹرولیم کی صاف شدہ مصنوعات کی پیداوار اور فراہمی بڑھانے کے منصوبے وضع کیے گئے ہیں۔
اپنے چار نکاتی اعلامیے میں، تینوں رہنماؤں، ڈونلڈ ٹرمپ، شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتن نے جوہری خطرات کو کم کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقصد سے بات چیت کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ مزید برآں، وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت اور اسی طرح کے دیگر اداروں کو اپنے دائرہ اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
شینزین میں 'ایپک' سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی 90 منٹ کی یہ ملاقات ایک ایسے اعلامیے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور اسٹریٹجک استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ، "اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کی حیثیت سے، چین، روس اور امریکہ نے اقوام متحدہ میں اصلاحات لانے کا عزم کیا ہے، تاکہ اسے عالمی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے بنیادی مینڈیٹ کو پورا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔" اس میں مزید کہا گیا کہ، "تینوں ممالک تمام اقوام کے فائدے کے لیے پیٹرولیم کی صاف شدہ مصنوعات کی پیداوار اور فراہمی بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے توانائی کی مستحکم فراہمی کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا۔"
بیان کے مطابق، "تینوں سربراہانِ مملکت نے 'ریاستی رضامندی' کے اصول اور سرکاری عہدیداروں کو حاصل استثنیٰ کے احترام کی انتہائی اہمیت پر زور دیا۔ وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت اور اسی طرح کے دیگر اداروں کو اپنے دائرہ اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔" اپنے مشترکہ اعلامیے میں، تینوں رہنماؤں نے "اس بات کا اعادہ کیا کہ جوہری جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکتی اور اسے کبھی لڑا بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ تینوں ممالک جوہری خطرات کو کم کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بات چیت کریں گے۔"
اس میں مزید کہا گیا کہ روس اور امریکہ کے سربراہانِ مملکت نے اس تاریخی سہ فریقی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ تینوں رہنما "تاریخ رقم کر رہے ہیں،" اور یہ ملاقات جوہری ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اصول وضع کرنے کے ساتھ ساتھ یوکرین اور ایران میں جاری تنازعات کے حل کی جانب کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ، روس اور چین اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بات پر تبادلہ خیال کر سکیں کہ زمین پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کیسے کمی لائی جائے اور ان کے استعمال سے منسلک خطرات کو کیسے کم کیا جائے۔
تاہم، ماہرین کو کسی بڑی پیش رفت کی زیادہ توقع نہیں تھی۔ ایک گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات کے بعد رہنماؤں نے اپنی بات چیت کا اختتام کیا۔
شی جن پنگ کا جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کا مطالبہ
چین کے سرکاری نشریاتی ادارے ’سی سی ٹی وی‘ کے مطابق، چینی صدر شی جن پنگ نے سہ فریقی اجلاس کے دوران کہا کہ چین، امریکہ اور روس کو ایک دوسرے کی ’سرخ لکیروں‘ کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے باہمی احترام کی اہمیت پر زور دیا۔
شی نے تجویز دی کہ ان تینوں ممالک کو شراکت داروں اور دوستوں کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور ’تھوسیڈائڈز ٹریپ‘ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصطلاح ایسی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے جہاں کوئی ابھرتی ہوئی طاقت کسی قائم شدہ طاقت کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر جنگ چھڑ جاتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں پر پابندی عائد کی جانی چاہیے اور انہیں ختم کر دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کی تشکیل اور جوہری جنگ کو روکنے کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیا۔
سی سی ٹی وی نے شی جن پنگ کا یہ بیان بھی نقل کیا جس میں انہوں نے کہا ہے، ”جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور اسے کبھی نہیں لڑا جانا چاہیے۔“
ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے: ٹرمپ
سہ فریقی ملاقات سے قبل ماضی کی سفارتی حکمت عملیوں سے ہٹ کر ایک 'نئے آغاز' کے طور پر پیش کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ ان کا مقصد شی جن پنگ اور پوتن کے ساتھ مل کر ایک زیادہ محفوظ دنیا کی جانب نیا راستہ ہموار کرنا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہم مل کر ایک مختلف راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی سربراہی اجلاس ہمیں کئی اہم مسائل کے حوالے سے نئے امکانات اور طریقہ کار تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہتر، کہیں زیادہ اعلیٰ اور محفوظ مستقبل تعمیر کرنے کے قابل ہوں گے۔"
جوہری سلامتی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے نشاندہی کی کہ دنیا کی تین بڑی جوہری طاقتیں (واشنگٹن، ماسکو اور بیجنگ) اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی لانے اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے پر بات چیت کر سکیں۔ انہوں نے خاص طور پر ایران کا ذکر کیا، حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے کا عمل انتہائی مشکل کام ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ، "دنیا کی تین بڑی جوہری طاقتوں کے طور پر، امریکہ، روس اور چین اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ زمین پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد کیسے کم کی جائے اور ان کے استعمال سے منسلک خطرات کو کیسے کم کیا جائے۔ ان کی طاقت بے پناہ ہے، اتنی زیادہ کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اپنے ذخائر کو کم کرنے کے امکانات تلاش کرنے کے علاوہ اور سچ کہا جائے تو یہ ایک بہت کٹھن چیلنج ہے، کیونکہ جب کوئی ملک جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو انہیں چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی قومی رہنما کے لیے ایسی صلاحیتوں کو ترک کرنا ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔"
امریکی صدر نے مزید کہا، "لیکن یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم دنیا کے دیگر حصوں میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ ایران کے معاملے میں ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔" ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دن کے اوائل میں یوکرین کی جنگ کے حوالے سے پوتن کے ساتھ ایک تفصیلی دو طرفہ بات چیت کی تھی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریقین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، "ہم روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ پر بات کرنے جا رہے ہیں بلکہ، ہم اس پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ صدر پوتن اور میری آج ایک طویل اور تفصیلی بات چیت ہوئی، ہماری بات چیت کا بنیادی مرکز یہی معاملہ تھا۔ میرا ماننا ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ (پوتن) اور مجھے امید ہے کہ دوسرا فریق (یوکرین) بھی اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔"
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی ضرورت: پوتن
پوتن نے علاقائی تنازعات کے حل پر زور دیا اور خاص طور پر یوکرین کا ذکر کیا۔ انہوں نے اقتصادی تعلقات، غذائی و توانائی کی سلامتی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ پوتن نے کہا، "ظاہر ہے، ہمیں عالمی اور علاقائی اقتصادی تعلقات کے ساتھ ساتھ غذائی اور توانائی کی سلامتی پر بھی بات کرنی چاہیے۔ علاقائی تنازعات، ( خاص طور پر یوکرین کا تنازع) کے حل کے حوالے سے ہمارے ممالک کے مفادات کافی حد تک ہم آہنگ ہیں۔" روسی رہنما نے کہا کہ اگر باہمی احترام اور مفادات کے توازن کی بنیاد پر رابطہ قائم کیا جائے، تو ماسکو، بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تعمیری تعاون عالمی استحکام کو مضبوط بنا سکتا ہے۔
پوتن نے کہا، "ہم عصری چیلنجوں اور خطرات، جیسے کہ بین الاقوامی دہشت گردی اور سرحد پار منظم جرائم سے نمٹنے میں مشترکہ مفاد رکھتے ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ اگر روس، چین اور امریکہ اپنے اپنے عوام کے ساتھ مل کر باہمی احترام، مساوات اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے شراکت داروں کی حیثیت سے کام کریں، تو ہم عالمی سلامتی کو مضبوط بنانے اور استحکام کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔"
ٹرمپ کا انٹرنیشنل کریمنل کورٹ پر پابندی کا مطالبہ:
جمعرات کو چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ہونے والی ایک غیر معمولی سہ فریقی ملاقات کے دوران، ٹرمپ نے قومی خودمختاری کے تحفظ کے لیے مشترکہ کارروائی پر زور دیا۔ انہوں نے کچھ اداروں کو "باغی عالمی تنظیمیں" قرار دیا اور انٹرنیشنل کریمنل کورٹ (آئی سی سی) پر الزام لگایا کہ وہ "قابو سے باہر" ہو چکی ہے۔
ٹرمپ نے تجویز دی کہ یہ تینوں بڑی طاقتیں مل کر ہیگ میں قائم اس ٹربیونل کی مخالفت کر سکتی ہیں، جس نے پوتن کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "ہمارے درمیان تعاون کا ایک اور ممکنہ شعبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ممالک کی خودمختاری کو 'باغی عالمی تنظیموں' جیسے کہ انٹرنیشنل کریمنل کورٹ سے بچانے کے طریقے تلاش کریں۔ یہ عدالت قابو سے باہر ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ اپنے طے شدہ دائرہ اختیار سے بہت دور نکل گئی ہے۔"
ٹرمپ نے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران شینزین میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلی پر شی جن پنگ کی تعریف کی اور میزبان شہر کو "بے عیب" قرار دیا۔ یوکرین میں جاری تنازعے پر بات کرنے سے پہلے، انہوں نے دونوں رہنماؤں کے لیے نیک جذبات کا اظہار بھی کیا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے اختتام پر اس سے عین قبل ٹرمپ نے ملاقات کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پیش کیا اور کہا: "آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔"
(پی ٹی آئی، اے پی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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