پوتن تقریباً 28 گھنٹے بھارت میں گزاریں گے، دونوں ممالک کر سکتے ہیں بڑی ڈیل، جانیں سب کچھ
پوتن 23ویں ہند-روس چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لئے آرہے ہیں، روسی صدر کے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
Published : December 4, 2025 at 2:42 PM IST
نئی دہلی: روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ہندوستان کا دو روزہ دورہ آج جمعرات 4 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پوتن آج شام نئی دہلی پہنچیں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی وزرا ان کے ساتھ ہیں۔ اپنے دورے کے دوران پوتن پی ایم مودی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں ممالک کے رہنما کئی تجارتی معاہدوں پر دستخط بھی کریں گے۔ پوتن 23 ویں ہندوستان روس چوٹی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔
توقع ہے کہ روسی صدر پوتن جمعرات کی شام ساڑھے چار بجے نئی دہلی پہنچیں گے۔ چند گھنٹے بعد، پی ایم مودی ان کے لیے پرائیویٹ ڈنر کی میزبانی کریں گے۔ یہ عشائیہ ان کے دہلی پہنچنے کے چند گھنٹے بعد منعقد کیا جائے گا۔ اس عشائیہ کا مقصد ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان مجموعی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس کے بعد جمعہ کو پی ایم مودی اور پوتن کے درمیان ملاقات ہوگی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو بڑھانے، ہندوستان-روس کے کاروبار کو بیرونی دباؤ سے بچانے اور چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹروں میں تعاون کی تلاش پر توجہ دی جائے گی۔ توقع ہے کہ مغربی ممالک بھی اس ملاقات پر نظر رکھیں گے۔
روسی رہنما یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے نئی امریکی کوششوں کے درمیان ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس لیے توقع ہے کہ یہ مسئلہ سربراہی اجلاس میں ایک کلیدی مسئلہ ہوگا۔ اگلے دن، جمعہ، پوتن کا 23 ویں ہندوستان-روس سربراہی اجلاس سے پہلے سرکاری طور پر خیرمقدم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راج گھاٹ جائیں گے۔
سربراہی اجلاس کے بعد، پوتن روس کے سرکاری نشریاتی ادارے کے نئے انڈیا چینل کا آغاز کریں گے، اس کے بعد صدر دروپدی مرمو کی طرف سے ایک ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ پوتن کا ہندوستان کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ دو دہائیوں میں شاید اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی اشیا پر بھاری 50 فیصد ٹیرف عائد کر دیا ہے جس میں روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد ٹیکس بھی شامل ہے۔
اس سمٹ میں روس سے خام تیل کی ہندوستان کی خریداری پر امریکی پابندی کے اثرات پر بات چیت کا امکان ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے منگل کو کہا کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے روس سے ہندوستان کی خام تیل کی خریداری مختصر وقت کے لیے کم ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو سپلائی بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔
توقع ہے کہ سربراہی اجلاس میں پوتن مودی کو یوکرین کے تنازع کو حل کرنے کے لیے امریکہ کی نئی کوششوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہندوستان نے مسلسل کہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان تین سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ بات چیت اور سفارت کاری ہے۔ مودی-پوتن کی بات چیت کے بعد، دونوں فریقین سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے، جن میں سے ایک ہندوستانی کارکنوں کی روس میں نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا اور دوسرا دفاعی تعاون کے وسیع فریم ورک کے اندر لاجسٹک سپورٹ پر ہے۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ روس کو ہندوستانی برآمدات میں دواسازی، زراعت، غذائی مصنوعات اور اشیائے صرف کے شعبوں میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ یہ اقدام روس کے حق میں بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کے بارے میں ہندوستان کے خدشات کے درمیان سامنے آیا ہے۔
سربراہی اجلاس سے پہلے، دونوں ممالک کے دو طرفہ وزراء جمعرات کو بات چیت کریں گے، جس میں بات چیت میں روس سے S-400 میزائل سسٹم اور دیگر اہم دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے ہندوستان کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے۔ S-400 میزائل سسٹم آپریشن سندور کے دوران انتہائی موثر ثابت ہوا۔ اعلیٰ فوجی حکام نے کہا کہ روس سے ہندوستان کو دفاعی ساز و سامان کی تیز رفتار فراہمی کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی قریبی دفاعی اور سیکورٹی تعلقات کو مزید بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
اس سے قبل اکتوبر 2018 میں، ہندوستان نے S-400 فضائی دفاعی میزائل نظام کے پانچ یونٹ خریدنے کے لیے روس کے ساتھ USD 5 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس امریکی انتباہ کے باوجود کہ اس معاہدے کے ساتھ آگے بڑھنے کے نتیجے میں پابندیاں عائد ہوسکتی ہیں۔