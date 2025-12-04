امریکی وفد کی روسی صدر سے ملاقات پر ٹرمپ کا رد عمل، کہا پوتن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں
وہیں کریملن نے واضح کیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران علاقائی مسائل پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اہم تنازعات اب بھی حل طلب ہیں۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین امن تجویز پر امریکی وفد کی روسی صدر کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ ولادیمیر پوتن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔
ٹرمپ کے داماد اور امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وِٹکوف نے بدھ کو ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ پانچ گھنٹے تک بات چیت کی۔ بات چیت میں فروری سنہ 2022 میں شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ "کل پوتن کی جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹ کوف کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی۔
امریکی صدر نے کہا کہ ''میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس ملاقات سے کیا نتیجہ نکلا کیونکہ اس میں دو فریق شامل ہیں اور سب کچھ ان کی رضامندی پر منحصر ہے۔'' انہوں نے مزید کہا کہ ''وہ (پوتن) جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے۔'' تاہم کریملن کے سینئر مشیر یوری اوشاکوف نے بدھ کو کہا کہ یہ ملاقات واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے ہونے والی سب سے بڑی بات چیت میں سے ایک تھی، لیکن انھوں نے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان علاقے کے ایشوز پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں سمجھوتے کے ممکنہ راستوں پر غور و خوض کیا گیا لیکن اہم تنازعات اب بھی حل طلب ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم یوکرین کا بحران حل کرنے کے قریب نہیں ہیں، اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت رات گئے تک جاری رہی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ امریکی فریق نے نئی تجاویز پیش کی ہیں تاہم یوکرائنی علاقے کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں۔ اوشاکوف نے کہا کہ اعلیٰ روسی حکام مذاکرات میں موجود تھے، جس میں دشمنی کے خاتمے کے لیے مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اوشاکوف نے زور دیا کہ بات چیت نجی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت خفیہ تھی، ہم نے بات چیت کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کے مطابق کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تاہم سفارتی مذاکرات جاری ہیں۔ کریملن کے مشیر نے یہ بھی کہا کہ پوتن نے وٹکوف سے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کو براہ راست کئی ضروری سیاسی اشارے پہنچائیں۔
وہیں وٹکوف نے کہا کہ "وہ اپنے نتائج ٹرمپ کو پیش کریں گے اور ہم سے رابطہ کریں گے، اور اشارہ دیا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان مزید بات چیت کا منصوبہ ہے۔" امریکی وفد سے ملاقات سے قبل پوتن نے امن عمل میں یورپی ممالک کی مداخلت پر تنقید کی اور یورپی یونین کی حکومتوں پر الزام لگایا کہ وہ ایسی تجاویز پیش کر رہی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پورے امن عمل کو روکنا ہے۔
