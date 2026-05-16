پوتن 19 مئی کو چین کا دورہ کریں گے، ٹرمپ کے دورے کے فوراً بعد شی جن پنگ سے ملاقات کی کیا ہے اہمیت؟
Published : May 16, 2026 at 8:09 PM IST
ماسکو (روس): روسی صدر ولادیمیر پوتن 19 مئی کو دو روزہ دورے پر چین جائیں گے۔ ان کا یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے فوراً بعد ہو رہا ہے، کریملن نے ہفتے کے روز ایک بیان میں اعلان کیا۔
کریملن کے بیان کے مطابق، اپنے دورے کے دوران، روسی رہنما اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان "جامع شراکت داری اور تزویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے" پر بات کریں گے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پوتن اور شی جن پنگ "بڑے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے" اور اپنی بات چیت کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ اس دورے کے ایک حصے کے طور پر، پوتن چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بھی بات چیت کریں گے۔
پوتن کے دورے کا اعلان ٹرمپ کے جمعہ کو دورہ چین کے اختتام کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ تقریباً ایک دہائی میں کسی امریکی صدر کا چین کا یہ پہلا دورہ تھا۔ شاندار استقبال کے باوجود کئی غیر حل شدہ تجارتی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی، بشمول یوکرین روس تنازعہ، واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔
اگرچہ ٹرمپ اور جنپنگ نے چار سال سے زیادہ طویل تنازعہ کے ساتھ ساتھ امریکی رہنما کی ایران کے ساتھ تعطل کا شکار جنگ پر تبادلہ خیال کیا لیکن ریپبلکن صدر جمعہ کو چین سے کسی بھی محاذ پر کسی بڑی کامیابی کے بغیر روانہ ہوگئے۔
28 فروری کو ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں لڑائی کے خاتمے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ کی چین آمد سے قبل، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے دوران امریکی رہنما پر زور دیا تھا کہ وہ تنازعہ کو کم کرنے کے طریقے اٹھائے۔
ماسکو نے واضح طور پر یوکرین کے ساتھ جنگ بندی یا کسی بھی جامع مذاکرات سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ کیف کریملن کے تمام مطالبات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگرچہ چین باقاعدگی سے لڑائی کے خاتمے کے لیے بات چیت کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن اس نے فروری 2022 میں یوکرین میں فوج بھیجنے پر روس کی کبھی مذمت نہیں کی اور خود کو ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر پیش کیا۔