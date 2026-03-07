پوتن نے ایرانی صدر پیزشکیان سے فون پر بات کی، روس کے موقف کا اعادہ کیا
پیوتن نے ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای، ان کے اہل خانہ اور عسکری و سیاسی قیادت کی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
Published : March 7, 2026 at 11:47 AM IST
ماسکو: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعہ کو اپنے ایرانی ہم منصب مسعود پیزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی اور آیت اللہ خامنہ ای کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔
روسی وزارت خارجہ کے مطابق انہوں نے دشمنی کے فوری خاتمے کے بارے میں روس کے موقف کو دہرایا اور کہا کہ وہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ "ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ولادیمیر پوتن نے ایک بار پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای، ان کے خاندان کے افراد اور ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت کی ہلاکت پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ امریکی حملے میں بہت سے شہریوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔"
پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ "ولادیمیر پوتن نے دشمنی کے فوری خاتمے کے حق میں روس کے اصولی موقف کا اعادہ کیا، ایران سے متعلق یا مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے، اور فوری طور پر سفارتی حل کے راستے پر واپس آنے کی تجویز کی"۔
اس حوالے سے روسی صدر نے کہا کہ وہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق، مسعود پیزشکیان نے ایرانی عوام کے ساتھ روس کی یکجہتی پر اظہار تشکر کیا "کیونکہ وہ اپنی خودمختاری اور آزادی کا دفاع کرتے ہیں۔
انہوں نے لڑائی کے تازہ ترین فعال مرحلے کے دوران ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی تفصیلی اپ ڈیٹ فراہم کیا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایرانی فریق کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
یہ پیش رفت مغربی ایشیا میں 28 فروری کو ایرانی سرزمین پر امریکہ اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے کے بعد ہوئی ہے جس میں سپریم لیڈر خامنہ ای اور دیگر اہم شخصیات کی ہلاکت کے بعد تہران کی طرف سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔
آپریشن ایپک فیوری/روئرنگ لائین کے نام سے ایک مربوط آپریشن میں، امریکی اور اسرائیلی افواج نے ایران میں ایک بڑے فضائی اور میزائل حملے کا آغاز کیا، جس میں اہم فوجی مقامات، جوہری سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔
جوابی کارروائی میں ایران نے کئی عرب ممالک پر ڈرون اور میزائل حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پورے خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے بھی تہران پر اپنے حملے جاری رکھے ہیں اور حزب اللہ کو نشانہ بناتے ہوئے لبنان میں لڑائی کو بڑھا دیا ہے۔