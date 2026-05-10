پوتن نے ایران کے جوہری پروگرام کو دیا کلین چٹ، کہا نہیں بنا رہا جوہری ہتھیار
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔
Published : May 10, 2026 at 8:30 AM IST
ماسکو: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تہران جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہاں یوم فتح کی پریڈ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ روس کے ایران اور خلیج فارس کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور موجودہ بحران کے حل کے لیے دونوں فریق کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
پوتن نے کہا کہ "جہاں تک ایران اور امریکہ کا تعلق ہے، یہ ایک بہت مشکل لڑائی ہے۔ یہ ہمیں ایک مشکل صورت حال میں ڈال دیتی ہے کیونکہ ہمارے ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ہم دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔" مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اسے جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔
جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کی ایران کی مبینہ خواہش اور اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں پوتن نے کہا کہ ایران میں بوشہر جوہری پلانٹ سمیت جاری سبھی توانائی کے منصوبے پُر امن مقاصد کے لیے ہیں۔ انہوں نے ماسکو کے ایران کے ساتھ سال 2015 کے تعاون کا تذکرہ کیا۔
ہم نے 2015 میں ایک بار ایسا کیا تھا، اور ایران نے ہم پر مکمل اور غیر مشروط اعتماد کیا۔ ہم ایران میں جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بوشہر کی تعمیر مکمل کی۔ پرامن ایٹمی پروگرام پر ہمارا کام موجودہ صورت حال سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ ہم نے یہ سال 2015 میں کیا تھا، اور یہ تمام دلچسپی رکھنے والے ممالک اور ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی بنیاد کیا۔ انہوں نے بہت مثبت کردار ادا کیا۔ میں یہ پھر کہتا ہوں کہ کہ ہم ایسا دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
پوتن نے مزید کہا کہ روس کو کبھی ایسے شواہد نہیں ملے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ "ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر تمام شرکاء کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔"
پوتن نے ایران کے یورینیم پروگرام کو منظم کرنے کی سابقہ کوششوں کو یاد کیا، جس میں بین الاقوامی نگرانی میں مشترکہ منصوبوں میں یورینیم پر کی نگرانی پر عملدرآمد کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام کارروائیوں کی نگرانی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (IAEA) کرے گی، جو کہ اقوام متحدہ کا جوہری نگراں ادارہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری مواد کو محفوظ اور پرامن طریقے سے سنبھالنے کے لیے روس کی پیشکشیں ابھی تک میز پر ہیں۔ پوتن نے کہا کہ "ہماری پیشکشیں ابھی میز پر ہے۔ پہلا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کتنا یورینیم ہے۔ دوسرا، یہ سب آئی اے ای اے کے کنٹرول اور اس کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ ہم صرف اتنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔"
واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی میں ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ سے ایک کلیدی مسئلہ رہا ہے تاکہ مغربی ایشیائی تنازعات کا جامع حل تلاش کرنے کے لیے بات چیت کی جا سکے۔ امریکہ تہران کی جوہری افزودگی پر ایک مضبوط حد لگانے کا مطالبہ کر رہا ہے، جب کہ اسلامی جمہوریہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا اپنا حق بہر صورت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
