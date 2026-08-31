بشکیک میں پوتن اور مودی کی ملاقات، مودی نے کہا ہمیں جنگوں کو ختم کرنے کی طرف بڑھنا ہے
پی ایم مودی اور روسی صدر پوتن ایس سی او کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک کے دورے پر ہیں۔
Published : August 31, 2026 at 8:59 PM IST
بشکیک: وزیر اعظم نریندر مودی نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے توانائی کی فراہمی سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔
یوکرین تنازعہ پر بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے روسی صدر پوتن سے کہا کہ ہمیں جنگوں کو ختم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ جنگ کا ہر دن انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مودی نے پوتن سے کہا کہ انسانیت تمام مسائل کے پرامن حل پر زور دیتی ہے۔
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: During bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Narendra Modi says, "We have consistently discussed the issue of Ukraine. When we met previously, you briefed me in detail on all aspects of the matter. As you know, India… pic.twitter.com/o9GPygjKAW— ANI (@ANI) August 31, 2026
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہم نے یوکرین کے معاملے پر باقاعدگی سے بات چیت کی ہے۔ جب ہم پہلے ملے تھے تو آپ نے مجھے اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہندوستان امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جنگ میں گزرا ہر دن انسانیت کو پیچھے دھکیلتا ہے، جب کہ امن کی طرف اٹھایا جانے والا ہر قدم انسانیت کو نئی امید اور جوش سے بھر دیتا ہے۔ یہ جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔" انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تمام مسائل کا جلد پرامن حل انسانیت کی دعوت ہے، اور یہ گاندھی کی سرزمین اور بدھ کی سرزمین کا ایک ہی پیغام ہے: آج میں آپ کے ساتھ ان معاملات پر بات کرنے کا منتظر ہوں۔
پی ایم مودی نے پوتن کو ہندوستان کے دورے کی دعوت دی
پی ایم مودی نے پوتن کو برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان آنے کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان چند دنوں میں برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے والا ہے، اور تمام ہندوستانی آپ اور آپ کے وفد کا خیرمقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ آپ کا دورہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا اور برکس فریم ورک کے اندر بات چیت اور تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔"
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: During bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Narendra Modi says, " your visit to india last year was highly successful and truly memorable... it is a matter of deep satisfaction for us that our cooperation continues… pic.twitter.com/A3jMXRGMlQ— ANI (@ANI) August 31, 2026
وزیر اعظم مودی نے کہا گزشتہ سال آپ کا دورہ ہندوستان بہت کامیاب اور واقعی یادگار رہا... ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ہم دونوں ممالک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ قومی مفاد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہمارا مشترکہ وژن رہا ہے، اور یہ مستقبل میں ہمارا رہنما اصول رہے گا۔"
پی ایم مودی اور روسی صدر پوتن شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ سربراہی اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے اور یہ 31 اگست سے یکم ستمبر تک جاری رہے گا۔