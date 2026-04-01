اسرائیل میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کا قانون کیا ہے، جس کی دنیا بھر میں مخالفت جاری ہے؟
دنیا بھر میں اسرائیل کے نئے قانون کی مذمت کی جارہی ہے۔ قانون کو فلسطینیوں کے ساتھ نا انصافی اور امتیازی قرار دیا جارہا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 12:45 PM IST
یروشلم: اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیلیوں کے قتل کے مرتکب فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا گیا۔ اس قانون کے خلاف جنگ زدہ فلسطینی علاقوں میں سیکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔
اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے میں نیا قانون سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں اس قانون کے خلاف نوجوان اور بوڑھے فلسطینیوں نے دھرنا دیا اور مارچ کیا۔ فتح کی سیاسی جماعت نے بدھ کو مغربی کنارے کے شمالی حصے میں عام ہڑتال کی کال دی ہے۔
یہ بل پیر کو دیر گئے اسرائیلی پارلیمنٹ میں جشن مناتے ہوئے منظور کیا گیا۔ اسرائیل کے سخت گیر وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بین گویر نے قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اس قانون کو طویل عرصے سے التواء میں رکھا گیا تھا۔
اس قانون کے حق میں 62 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 48 ارکان نے اس کی مخالفت کی اور ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔
یہ قانون 30 دنوں میں نافذ العمل ہونا ہے لیکن اسرائیل کے اعلیٰ ترین ٹریبونل میں زیر التواء عدالتی کارروائی کے باعث اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
نئے قانون میں کیا ہے؟
اسرائیل کے نئے قانون کے تحت ان فلسطینیوں کو سزائے موت دی جائے گی جو ایسی کارروائیوں میں ملوث پائے جائیں گے جن میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہوں۔
یہ قانون ہر اس شخص پر سزائے موت لاگو کرنے کا حکم دیتا ہے جو کسی ایسے عمل کے فریم ورک میں جان بوجھ کر کسی انسان کی موت کا سبب بنے جسے دہشت گردی قرار دیا گیا ہو، اس مسودے میں یہ بھی درج ہے کہ ایسے معاملات میں معافی دینا ممکن نہیں ہوگا جس کا مطلب ہے کہ سیاسی یا قانونی فیصلے کے ذریعے سزا میں کمی یا تبدیلی کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔
قانون کے متن کے مطابق عدالتی اتفاق رائے کی ضرورت کے بغیر لازمی سزا سنائی جائے گی اور اسرائیل کے محکمہ جیل خانہ جات کے ذریعے پھانسی پر عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ سزا سنانے کے بعد 90 دن کے اندر اس پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔
اس قانون کے اطلاق کے طریقہ کار میں اسرائیل کے اندرونی علاقوں اور مقبوضہ مغربی کنارے کے درمیان تفریق رکھی گئی ہے، مغربی کنارے میں سزائے موت کو بنیادی سزا قرار دیا گیا ہے تاہم فوجی عدالت کو استثنائی طور پر مخصوص حالات میں عمر قید کی سزا دینے کا اختیار ہوگا، جبکہ وزیر دفاع اس حوالے سے عدالتی پالیسی کا تعین کریں گے۔
قانون کے مطابق وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مخصوص حالات میں سزائے موت پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں، تاہم تاخیر کی کل مدت 180 دن سے زیادہ نہیں ہو سکے گی حالانکہ بنیادی طور پر سزا کی توثیق کے بعد 90 دن کی مہلت مقرر کی گئی ہے۔
قانون کی مخالفت کیوں کی جارہی ہے؟
اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں سے متعلق جانکاری رکھنے والے کلب آف پریزنرس کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں 9500 فلسطینی اور عرب اسیران قید ہیں، جبکہ دوران حراست تشدد اور جان بوجھ کر طبی غفلت برتنے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 97 اسیران کے جسد خاکی اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ 1967 سے اب تک اسرائیلی جیلوں میں ہلاک ہونے والے اسیران کی تعداد 326 تک پہنچ گئی ہے۔
1962 میں نازی اہلکار ایڈولف ایچ مین کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد سے اسرائیلی عدلیہ کی تاریخ میں سزائے موت کا نفاذ ایک انتہائی نایاب واقعہ ہے۔
حزب اختلاف کے کچھ قانون سازوں کو خدشہ ہے کہ یہ بل مستقبل میں یرغمالیوں کے مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسرائیل نے اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے تقریباً 250 فلسطینیوں کو ہزاروں فلسطینی قیدیوں کے بدلے بدل دیا۔
اسرائیل کی تحویل میں 7 اکتوبر 2023 کے حملہ آوروں کے لیے سزا سے متعلق ایک الگ بل زیر غور ہے۔
آسٹریلیا، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی سمیت چار یورپی ممالک نے اسرائیل سے اس قانون کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے نتائج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سزائے موت کو غیر انسانی، توہین آمیز اور امتیازی قرار دیا ہے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس قانون سازی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نسلی امتیاز کے نظام کو مزید مضبوط کرے گا، اس اقدام سے اسرائیل سزائے موت کے خاتمے کے عالمی رجحان کے سامنے آ جائے گا اور اس پر عمل درآمد ایک مکمل جنگی جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔
قانون کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے:
اس قانون کو 30 دنوں میں نافذ کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس لیے یقینی ہے کہ اسے قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے نفاذ کو روک سکتے ہیں۔
بل کی منظوری کے چند منٹ بعد، اسرائیل میں شہری حقوق کی تنظیم نے کہا کہ اس نے پہلے ہی اسرائیل کی اعلیٰ ترین عدالت میں اس قانون کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اس نے قانون سازی کو "ڈیزائن کے لحاظ سے امتیازی" قرار دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ نے اسے مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر "قانونی اختیار کے بغیر" نافذ کیا ہے، جو اسرائیلی شہری نہیں ہیں۔
اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کے سینٹر فار ڈیموکریٹک ویلیوز اینڈ انسٹی ٹیوشنز کے سینئر فیلو امیچائی کوہن نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی پارلیمنٹ کو مغربی کنارے میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے، جو اسرائیل کا خود مختار علاقہ نہیں ہے۔
نتن یاہو کے انتہائی دائیں بازو کے اتحاد میں شامل بہت سے لوگ مغربی کنارے کو اسرائیل کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔
اس قانون کے مسودے کو کنیسٹ کی رکن لیمور سون ہارمیلح نے پیش کیا تھا جبکہ اس کی قیادت انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر کر رہے تھے جو طویل عرصے سے فلسطینی اسیران کو تشدد کا نشانہ بنانے اور انہیں بھوکا رکھنے سمیت ان کے خلاف سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر فخر کرتے آئے ہیں۔
کنیسٹ کی قومی سکیورٹی کمیٹی نے گذشتہ منگل کو اس قانون کے مسودے کی منظوری دی تھی۔
کنیسٹ سے جاری بیان کے مطابق کمیٹی نے قانون سازی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مسودے پر پیش کیے گئے 2000 سے زائد تحفظات کو مسترد کر دیا ہے، جو کہ تمام تر عالمی تنازعات کے باوجود اس قانون کو جلد از جلد نافذ کرنے کی کوششوں کا عکاس ہے۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: