مظاہرین ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے 'اپنی ہی سڑکوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای
آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایک تقریر میں عندیہ دیا کہ حکام مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔
Published : January 9, 2026 at 10:50 PM IST
دبئی: ایران کے جلاوطن ولی عہد کی طرف سے مظاہروں کی کال کے بعد، ایرانی مظاہرین نے جمعہ کی صبح تک نعرے لگائے اور سڑکوں پر مارچ کیا، یہاں تک کہ ایران کی تھیوکریسی نے ملک کا انٹرنیٹ اور بین الاقوامی ٹیلی فون لائنیں منقطع کر دیں۔ مظاہرین نے مختصر آن لائن ویڈیوز شیئر کیں جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مظاہرین دارالحکومت، تہران اور دیگر علاقوں میں ملبے کے ڈھیروں کے درمیان الاؤ کے گرد ایرانی حکومت مخالف نعرے لگا رہے ہیں۔
ایران کے سرکاری میڈیا نے جمعہ کو ہونے والے مظاہروں پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے الزام لگایا کہ امریکی اور اسرائیلی ایجنٹوں نے آگ لگائی اور تشدد کو ہوا دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
ایران کے 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ایک مختصر تقریر میں عندیہ دیا کہ حکام مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے خامنہ ای نے کہا کہ مظاہرین کسی دوسرے ملک کے صدر کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی سڑکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔
مواصلاتی بلیک آؤٹ کی وجہ سے فوری طور پر مظاہروں کا مکمل دائرہ کار معلوم نہیں ہوسکا، لیکن وہ ایران کی خراب معیشت کی وجہ سے شروع ہونے والے مظاہروں میں مزید اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں، جو برسوں میں حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ 28 دسمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں میں مسلسل شدت آتی جا رہی ہے۔
یہ احتجاج اس بات کا بھی پہلا امتحان تھا کہ آیا ایرانی عوام ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی سے متاثر ہو سکتے ہیں، جن کے والد ملک کے 1979 کے اسلامی انقلاب سے عین قبل بیمار رہتے ہوئے ایران سے فرار ہو گئے تھے۔مظاہروں میں شاہ کی حمایت میں نعرے بھی لگائے گئے۔
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ مظاہروں کے دوران تشدد میں اب تک کم از کم 42 افراد ہلاک اور 2,270 سے زائد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پہلوی نے جمعرات کی رات احتجاج کی کال دی تھی۔
واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے سینئر فیلو ہولی ڈیگریس نے کہا کہ سابق ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی کی ایرانیوں سے جمعرات اور جمعہ کی رات 8 بجے سڑکوں پر آنے کی اپیل نے مظاہروں کی شکل اختیار کی۔ سوشل میڈیا پوسٹس نے واضح کیا کہ ایرانیوں نے بات کی ہے اور اسلامی جمہوریہ کی بے دخلی کے لیے احتجاج کی کال کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔
دنیا کو احتجاج دیکھنے سے روکنے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے اس نے مظاہرین کو مارنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے۔
پہلوی نے کہا کہ ایرانیوں نے آج رات اپنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں ایرانی حکومت نے تمام مواصلاتی لائنیں کاٹ دی ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور لینڈ لائنز منقطع کر دی ہیں۔ وہ سیٹلائٹ سگنلز کو بھی جام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں سے مزید اپیل کی کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا احتساب کرنے میں ساتھ دیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام تکنیکی، مالی، اور سفارتی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایرانی عوام کے ساتھ رابطے کو دوبارہ شروع کریں تاکہ ان کی آواز اور ان کی مرضی کو سنا اور سنا جا سکے۔ میرے بہادر ہم وطنوں کی آواز کو خاموش نہ ہونے دیں۔
پہلوی نے کہا تھا کہ وہ ان کی کال کے جواب کی بنیاد پر اپنے مستقبل کے منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل کے لیے ان کی حمایت کو ماضی میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، خاص طور پر جون میں اسرائیل کی ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ کے بعد۔ کچھ مظاہروں میں، مظاہرین نے شاہ کی حمایت میں نعرے لگائے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پہلوی کی حمایت ہے یا 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے کے زمانے میں واپس آنے کی خواہش۔
ٹرمپ نے مظاہرین کی ہلاکت پر دوبارہ دھمکیاں دیں
ایران کو حالیہ برسوں میں ملک گیر احتجاج کا سامنا ہے۔ جیسے ہی پابندیاں سخت ہوئیں اور ایران 12 روزہ جنگ کے بعد جدوجہد کر رہا تھا، دسمبر میں اس کی ریال کرنسی 1.4 ملین تک گر گئی۔ اس کے فوراً بعد مظاہرے شروع ہوگئے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ ایرانی حکام نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر تہران نے پرامن مظاہرین کو پرتشدد طریقے سے ہلاک کیا تو امریکہ ان کی مدد کو آئے گا۔ جمعرات کو نشر ہونے والے ٹاک شو کے میزبان ہیو ہیوٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے اپنے وعدے کا اعادہ کیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو بہت سختی سے کہا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں بہت نقصان پہنچے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پہلوی سے ملاقات کریں گے تو ٹرمپ نے انکار کردیا۔ "مجھے یقین نہیں ہے کہ اس وقت صدر کے طور پر یہ کرنا صحیح ہے۔ میرے خیال میں ہمیں سب کو جانے دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سامنے ہے۔"