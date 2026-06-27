وزیر اعظم مودی کا سیشلز پہنچنے پر ہندوستانی برادری کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا
ہوائی اڈے پر پہنچنے پر مودی کا استقبال سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی نے کیا۔ وزیراعظم کو رسمی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
Published : June 27, 2026 at 10:26 PM IST
وکٹوریہ (سیشلز): وزیر اعظم نریندر مودی ہفتہ کو تین روزہ سرکاری دورے پر سیچلس پہنچے، جہاں ہندوستانی نژاد لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آمد پر، مودی کا استقبال رقص اور موسیقی سے کیا گیا، ایک گروپ نے کچی رقص پیش کیا۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا، "حیرت انگیز ثقافتی تعلق۔"
انہوں نے کہا کہ سیشلز کے ہوائی اڈے پر استقبال میں کچی رقص بھی شامل تھا۔ "ہمارے ڈائاسپورا نے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصوں کی ثقافت کو محفوظ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔" ہندوستانی نژاد لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہفتہ کو سیشلز کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے باہر مودی کے استقبال کے لیے جمع ہوئی۔ ان میں سے کئی کو ہندوستانی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔ مودی نے ان میں سے کئی کے ساتھ مختصر بات چیت بھی کی۔
بعد میں غیر ملکی برادری کے ارکان نے بھرتناٹیم پیش کیا۔ ہوائی اڈے پر پہنچنے پر مودی کا استقبال سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی نے کیا۔ وزیراعظم کو رسمی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
ہرمنی بعد میں مودی کے ساتھ سیشلز کے نیشنل بوٹینیکل گارڈن گئی، جہاں انہوں نے کچھوے کے بڑے انکلوژر کا دورہ کیا اور ایک پودا لگایا۔ وزیر اعظم جو صدر ہرمنی کی دعوت پر سرکاری دورے پر ہیں، قومی دن کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔