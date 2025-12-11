کیا دوستی ہوگی مضبوط؟ وزیر اعظم جارجیا میلونی کی دعوت، وزیر اعظم مودی اگلے سال اٹلی کا کریں گے دورہ
ہندوستان-اٹلی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے پی ایم مودی کو اگلے سال روم کے دورے کی دعوت دی۔
Published : December 11, 2025 at 12:50 PM IST
دہلی: ہندوستان-اٹلی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے پی ایم مودی کو اگلے سال روم کے دورے کی دعوت دی۔ وزیراعظم نے دعوت قبول کر لی ہے۔ اس دورے کے لیے ابھی کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
پی ایم مودی کے ساتھ اپنی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے، اٹلی کے نائب وزیر اعظم اور امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر، انتونیو تاجانی نے کہا، "...ہمارے وزیر اعظم جیورجیو میلونی کی طرف سے، میں نے وزیر اعظم مودی کو اٹلی کے دورے کی دعوت دی ہے۔ جواب 'ہاں' میں ہے۔ 2026 میں، وہ میرے ملک، اٹلی میں ہوں گے... ہم نے ہندوستان اور اٹلی کے درمیان انتہائی مثبت تعلقات پر تبادلۂ خیال کیا۔
جارجیا میلونی کب کریں گی ہندوستان کا دورہ
ہم نے صنعتی تعاون پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور "یوکرین پر ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے روس پر زور دینے میں ہندوستان بہت اہم ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اگلے چند سالوں میں تعاون کو مضبوط بنانا بھی ضروری ہے..." جب ان سے پوچھا گیا کہ اطالوی وزیر اعظم کب ہندوستان کا دورہ کریں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2026 کے دوران... 'کب' کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔"
دو طرفہ تجارت کا تخمینہ 14.56 بلین ڈالر
واضح رہے کہ ہندوستان اور اٹلی کے درمیان تجارتی تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 2024-23 میں دو طرفہ تجارت کا تخمینہ 14.56 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ ہندوستان اٹلی کو انجینئرنگ کا سامان، الیکٹرانکس اور دواسازی برآمد کرتا ہے، جب کہ اٹلی ہندوستان کو مشینری، کیمیکل اور توانائی جیسے شعبوں میں تعاون کرتا ہے۔
دونوں ممالک 2025-2029 کے مشترکہ ایکشن پلان کے تحت ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹلائزیشن جیسے شعبوں میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔
مائیگریشن پارٹنرشپ کا معاہدہ اور ثقافتی تبادلے کا پروگرام
غور طلب ہے کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گزشتہ نومبر میں اٹلی کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے اٹلی کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ انتونیو تاجانی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے جن میں مائیگریشن پارٹنرشپ کا معاہدہ اور ثقافتی تبادلے کا پروگرام شامل ہے۔
دونوں رہنماؤں نے اے ایس آئی (ASI) اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا کی صورتحال، یوکرین کے تنازعہ اور ہند-بحرالکاہل کے مسائل پر بھی کھل کر تبادلۂ خیال کیا۔
خلائی، دفاع اور ڈیجیٹل ڈومین میں مواقع تلاش کرنے پر اتفاق
اس وقت، جے شنکر نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ انتونیو تاجانی کے ساتھ ان کی جامع اور اچھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے زرعی ٹیکنالوجی، اختراع، خلائی، دفاع اور ڈیجیٹل ڈومین میں مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔