'اہم اسٹریٹجک پارٹنر': تین امریکی قانون سازوں نے ہندوستان پر ٹرمپ کے پچاس فیصد ٹیرف کو ختم کرنے کی پیش کی قرارداد
ٹرمپ پر بھارت پر عائد 50% محصولات اٹھانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تین قانون سازوں نے امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی۔
Published : December 13, 2025 at 12:16 PM IST
واشنگٹن: ڈونلڈ ٹرمپ نے یکم اگست کو ہندوستانی اشیاء پر 25 فیصد ٹیرف عائد کیا تھا جس کے چند دنوں بعد مزید 25 فیصد اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سے کل ٹیرف 50 فیصد ہو گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے تین ارکان نے جمعہ کے روز ایک قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان سے درآمدات پر عائد 50 فیصد تک ٹیرف کو ختم کیا جائے۔ قانون سازوں نے ان اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا اور دلیل دی کہ یہ امریکی کارکنوں، صارفین اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہیں۔
یہ قرارداد نمائندوں ڈیبورا راس، مارک ویسی اور راجہ کرشنامورتی نے پیش کی ہے۔ یہ دو طرفہ سینیٹ کے اقدام سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مقصد برازیل پر اسی طرح کے محصولات کو ختم کرنا اور درآمدی محصولات میں اضافہ کرنے کے لیے صدر کے ہنگامی اختیارات کے استعمال کو محدود کرنا ہے۔
انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ
بیان کے مطابق، اس تجویز کا مقصد انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (آئی ای ای پی اے) کے تحت ہندوستان پر عائد اضافی 25 فیصد ٹیرف کو منسوخ کرنا ہے۔ یہ ٹیرف 27 اگست 2025 تک نافذ کیے گئے تھے، جو پہلے لگائے گئے ٹیرف کے اوپر تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کئی ہندوستانی مصنوعات پر محصولات کو بڑھا کر کل 50 فیصد کر دیا تھا۔
شمالی کیرولائنا کی معیشت اور ہندوستان
کانگریس وومن راس نے وضاحت کی کہ شمالی کیرولائنا کی معیشت تجارت، سرمایہ کاری اور متحرک ہندوستانی امریکی کمیونٹی کے ذریعے ہندوستان سے گہرا جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی کمپنیوں نے ریاست میں ایک بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے لائف سائنسز اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں، جب کہ شمالی کیرولینا کے مینوفیکچررز ہندوستان کو سالانہ لاکھوں ڈالر کی اشیاء برآمد کرتے ہیں۔
کانگریس مین ویسی نے ان ٹیرف کو نارتھ ٹیکساس کے روزمرہ کے رہائشیوں پر ٹیکس کے طور پر بیان کیا جو پہلے ہی بڑھتے ہوئے اخراجات سے نبرد آزما ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان ایک اہم ثقافتی، اقتصادی اور تزویراتی شراکت دار ہے۔
امریکہ بھارت اقتصادی اور سکیورٹی تعاون
ہندوستانی نژاد امریکی کانگریس مین کرشنامورتی نے کہا کہ محصولات غیر پیداواری ہیں، سپلائی چین میں خلل ڈالتے ہیں، امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور صارفین کے لیے لاگت میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں ختم کرنے سے امریکہ بھارت اقتصادی اور سکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
امریکی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی وسیع تر کوشش
یہ تجویز کانگریس کے ڈیموکریٹس کی جانب سے ٹرمپ کے یکطرفہ تجارتی اقدامات کو چیلنج کرنے اور ہندوستان کے ساتھ امریکی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں، راس، ویسی اور کرشنامورتی نے، 19 دیگر قانون سازوں کے ساتھ، صدر پر زور دیا کہ وہ اپنی ٹیرف پالیسیوں کو تبدیل کریں اور بھارت کے ساتھ کشیدہ دو طرفہ تعلقات کو ٹھیک کریں۔
روسی تیل کی مسلسل خریداری کا حوالہ
ٹرمپ نے یکم اگست کو ہندوستانی اشیا پر 25 فیصد ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے بعد کچھ دنوں بعد مزید 25 فیصد اضافہ کیا گیا، جس سے کل محصولات 50 فیصد ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستان کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سے یوکرین کی جنگ میں ماسکو کے مقاصد کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔