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صدر ٹرمپ نے نٹالی بیکر کو پاکستان کے لیے اگلی امریکی سفیر نامزد کر دیا

اس سے قبل وہ اگست 2021 سےجولائی 2024 تک دوحہ میں امریکی سفارت خانے میں ’ڈپٹی چیف آف مشن‘ کے فرائض سرانجام دے چکی ہیں۔

نٹالی بیکر پاکستان کے لیے اگلی امریکی سفیر نامزد
نٹالی بیکر پاکستان کے لیے اگلی امریکی سفیر نامزد (Representational Image :AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2026 at 7:36 PM IST

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اسلام آباد: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نٹالی بیکر کو پاکستان میں امریکا کی اگلی سفیر نامزد کر دیا۔ اس سے تقریباً دو سال کے وقفے کے بعد اسلام آباد میں مستقل امریکی سفیر کی تعیناتی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔

بیکر اس وقت اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری جنوری 2025 میں پاکستان سے اس وقت کے سفیر ڈونلڈ ارمین بلوم کی روانگی کے بعد سنبھالی۔

امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیکر کی نامزدگی امریکی سینیٹ (امریکی پارلیمنٹ کے ایوان بالا) کو بھیج دی گئی ہے۔ سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی اس کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سے منظوری ملنے کے بعد سینیٹ اس پر ووٹنگ کرے گا۔

سینیٹ کی توثیق کے بعد، بیکر کو پاکستان میں امریکی سفیر تعینات کیا جائے گا۔ سفارت خانے کی ویب سائٹ پر دستیاب تفصیلات کے مطابق، وہ اس سے قبل اگست 2024 میں ’ڈپٹی چیف آف مشن‘ (نائب سربراہِ مشن) کے طور پر اسلام آباد پہنچی تھیں۔

اس سے قبل، وہ اگست 2021 سے جولائی 2024 تک دوحہ میں امریکی سفارت خانے میں ’ڈپٹی چیف آف مشن‘ کے فرائض سرانجام دے چکی ہیں۔

بیکر کو لیبیا میں امریکی مشن کے ڈپٹی چیف آف مشن اور انچارج ڈی افیئرز، دبئی میں امریکی قونصل خانے میں ایران کے علاقائی موجودگی کے دفتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور کویت میں امریکی سفارت خانے میں اقتصادی مشیر کے طور پر بھی تعینات کیا گیا تھا۔

انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کے نزدیکی مشرقی امور کے بیورو میں شمالی افریقی امور کے دفتر کی ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ بیکر اسلام آباد میں کافی سرگرم ہیں اور اکثر مقامی حکام اور پاکستان کی سیاسی قیادت سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری کی بھی نگرانی کی۔

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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

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