بنگلہ دیش میں پینتیس سال بعد صدارتی انتخابات، بی این پی لیڈر فخر الاسلام عالمگیر پر سب کی نگاہیں
فخر الاسلام بی این پی کے سینئر لیڈر رہ چکے ہیں۔ بیگم خالدہ ضیا کی حکومت میں وہ وزیر رہ چکے ہیں۔
Published : August 20, 2026 at 12:49 PM IST
ڈھاکا، بنگلہ دیش: پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جمعرات کو نئے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ حکمران بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر اس الیکشن میں سب سے آگے ہیں۔ یہ 35 سالوں میں ملک کا پہلا صدارتی انتخاب ہے۔ سانسد عالمگیر اور 11 جماعتوں کے حزبِ مخالف اتحاد کے امیدوار کرنل (ریٹائرڈ) اولی احمد میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق، ووٹنگ پارلیمنٹ (قومی اسمبلی) میں دوپہر 2:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک ہوگی۔ 78 سالہ عالمگیر حکمران بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے امیدوار ہیں، جبکہ 84 سالہ اولی احمد، جو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی (ایل ڈی پی) کے صدر ہیں، جماعتِ اسلامی کی قیادت والے اتحاد کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے 16 اگست کو دونوں امیدواروں کے نامزدگی کاغذات کو درست قرار دے دیا تھا۔ یہ 1991 کے بعد بنگلہ دیش میں پہلا صدارتی انتخاب ہے جس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے حالیہ دہائیوں میں یہ عہدہ زیادہ تر اتفاق رائے اور بلا مقابلہ انتخابات کے ذریعے بھرا جاتا رہا ہے۔
ایک دن پہلے بدھ کو بی این پی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے عالمگیر نے بی این پی سانسدوں سے جمعرات کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ بی این پی کے سینئر جوائنٹ جنرل سیکرٹری، قائم مقام جنرل سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر رہ چکے عالمگیر نے کہا، "اگر میں نے اپنے دورِ حکومت میں کوئی غلطی کی ہو یا کسی کو انجانے میں تکلیف پہنچائی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔"
اجلاس میں موجود کئی سانسدوں نے بتایا کہ تجربہ کار لیڈر جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہنے لگے۔ عالمگیر نے عہد کیا کہ وہ ملک کی آزادی اور خودمختاری سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
دی ڈیلی سٹار نے سیکریٹریٹ اور پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ منتخب صدر جمعہ کی شام بنگ بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔
صدارتی انتخابات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ معزول وزیرِ اعظم شیخ حسینہ کی قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے گزشتہ مہینے اپنا پانچ سالہ دورِ کار مکمل ہونے سے پہلے صحت کے مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
وزیرِ اعظم تارک رحمان، جو بی این پی کے صدر بھی ہیں، نے پارٹی کے طویل عرصے سے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیرِ اعظم خالدہ ضیا کے قریبی ساتھی عالمگیر کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا۔ آئین کے مطابق، عہدہ خالی ہونے کے 90 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب لازمی ہے۔
پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد فی الحال قائم مقام صدر کے طور پر فرائض سرانجام دے رہے ہیں، جیسا کہ آئین کے مطابق عہدہ خالی ہونے کی صورت میں ضروری ہے۔ آئین کے مطابق صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کرتی ہے۔ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں اقتدار میں آنے والی بی این پی کے پاس فی الحال پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت ہے، جس کی وجہ سے عالمگیر صدارتی عہدہ حاصل کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔
اگر منتخب ہوئے تو عالمگیر بنگلہ دیش کے 23ویں صدر بنیں گے۔ وہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے بی این پی کے اہم ترین لیڈروں میں سے ایک رہے ہیں، جنہوں نے 2011 سے قائم مقام جنرل سیکرٹری کے طور پر کام کیا اور 2016 میں باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا۔
انہوں نے اس وقت کی صدر اور سابق وزیرِ اعظم ضیا کی قید اور رحمان کی غیر موجودگی کے دوران بی این پی کی قیادت میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ رحمان اس وقت بیرونِ ملک تھے۔
بنگلہ دیش کے پارلیمانی نظام کے تحت صدر بنیادی طور پر ایک رسمی سربراہِ مملکت ہوتے ہیں، جن کے پاس وزیرِ اعظم اور چیف جسٹس کی تقرری سمیت اہم آئینی اختیارات ہوتے ہیں۔ اگرچہ صدر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، تاہم ان کے اختیارات عام طور پر وزیرِ اعظم کے مشورے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔
تاہم، سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں عام انتخابات کی نگرانی کے لیے دوبارہ شروع کی گئی عبوری حکومت کے نظام کے تحت صدارتی عہدے کی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں مسلح افواج کی کمانڈ سنبھالنے میں صدر کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عالمگیر کی نامزدگی بی این پی کی سوچی سمجھی چال ہو سکتی ہے، جس نے اپنے انتخابی منشور میں آئین میں ترمیم کر کے صدر کو مزید اختیارات دینے کا وعدہ کیا تھا۔
تربیت یافتہ ماہرِ معاشیات عالمگیر نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز بائیں بازو کے طالب علم کارکن کے طور پر کیا تھا، جب بنگلہ دیش ابھی مشرقی پاکستان تھا۔ بنگلہ دیش 1971 میں بھارت کی مدد سے پاکستان سے آزاد ہوا تھا۔ 90 کی دہائی کے اوائل میں بی این پی میں شامل ہونے کے بعد، عالمگیر نے زراعت اور شہری ہوا بازی کے ریاستی وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس سال 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں جب بی این پی اقتدار میں واپس آئی تو عالمگیر کو مقامی حکومت کا وزیر بنایا گیا۔