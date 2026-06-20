ٹرمپ نے نئے ’’ایئر فورس ون‘‘ کی رونمائی کردی، قطری شاہی طیارہ اب امریکی صدر کا خصوصی جہاز
ٹرمپ نے اعلان کیاکہ وہ اگلے ماہ ترکیہ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں اسی نئے طیارے کے ذریعے شرکت کریں گے۔
Published : June 20, 2026 at 10:49 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ’’ایئر فورس ون‘‘ طیارے کی رونمائی کر دی ہے، جو دراصل قطر کی جانب سے فراہم کردہ ایک خصوصی بوئنگ 747 طیارہ ہے جسے جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کرکے امریکی صدر کے سرکاری طیارے میں تبدیل کیا گیا ہے۔
جوائنٹ بیس اینڈریوز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ طیارہ ’’فضا میں اڑنے والا وائٹ ہاؤس‘‘ ہے اور اس کی آسائشیں اور سہولتیں دنیا کے کسی بھی سربراہِ مملکت کے طیارے سے بڑھ کر ہیں۔ نئے ایئر فورس ون کو پرانے نیلے رنگ کے بجائے سرخ، سفید اور گہرے نیلے رنگوں کی نئی اسکیم دی گئی ہے۔ طیارے کے عقب میں ایک بڑا امریکی پرچم جبکہ داخلی حصے پر صدارتی مہر نصب کی گئی ہے۔
صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ماہ ترکیہ کے شہر انقرہ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں اسی نئے طیارے کے ذریعے شرکت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرانس میں منعقدہ جی-7 اجلاس سے واپسی ان کے پرانے ایئر فورس ون کا آخری سرکاری سفر تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب امریکہ کا صدر لندن، برلن یا دنیا کے کسی اور بڑے شہر میں اترے تو امریکی وقار اور طاقت کی نمائندگی سب سے نمایاں ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق نئے طیارے کا ڈیزائن ان کی ذاتی پسند کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔
یہ طیارہ عارضی طور پر استعمال کیا جائے گا جب تک بوئنگ کمپنی کی جانب سے تیار کیے جانے والے نئے صدارتی طیارے 2028 میں امریکی فضائیہ کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ بوئنگ کے یہ طیارے پہلے 2024 میں فراہم کیے جانے تھے تاہم مختلف تکنیکی اور انتظامی وجوہات کے باعث ان کی فراہمی میں تاخیر ہوئی۔ قطری طیارے کو امریکی فضائیہ کی سخت سکیورٹی ضروریات کے مطابق تبدیل کیا گیا ہے۔ فضائیہ کے مطابق اس میں مواصلاتی، دفاعی اور حفاظتی نظام نصب کیے گئے ہیں جو امریکی صدر کے سرکاری سفر کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں۔
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قطر کی جانب سے دیے گئے اس مہنگے طیارے پر ماضی میں اخلاقی اور قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے تھے، تاہم ٹرمپ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ یہ طیارہ صرف عبوری مدت کے لیے استعمال ہوگا اور مستقبل میں اسے صدارتی لائبریری کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فضائیہ نے واضح کیا ہے کہ موجودہ ایئر فورس ون طیارے فوری طور پر ریٹائر نہیں ہوں گے بلکہ نئے بوئنگ طیاروں کی مکمل فراہمی تک قطری طیارے کے ساتھ متوازی طور پر استعمال کیے جاتے رہیں گے۔