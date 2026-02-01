غزہ: اسرائیل نے رفح کراسنگ کو آزمائشی طور پر کھولا، محدود آمد و رفت کی اجازت
اسرائیلی فوجی ادارے سی او جی اے ٹی کے مطابق رفح کراسنگ کو آزمائشی طور پر کھولا گیا اور مکمل آپریشن کےلیے تیاریاں جاری ہیں۔
قاہرہ: غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح سرحدی گزرگاہ پر اتوار کے روز سرگرمی کے آثار نظر آئے، جب اسرائیل نے اعلان کیا کہ برسوں کی تقریباً مکمل بندش کے بعد پیر سے غزہ میں محدود آمد و رفت دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ رفح کراسنگ کی بحالی کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ بندی عمل میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
اسرائیلی فوج کے ادارے سی او جی اے ٹی (جو غزہ میں امداد اور آمد و رفت کی نگرانی کرتا ہے) نے بتایا کہ رفح کراسنگ کو آزمائشی طور پر کھول دیا گیا ہے اور مکمل آپریشن کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ بیان کے مطابق پیر سے غزہ کے رہائشی اس راستے سے آنا جانا شروع کریں گے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایک دن قبل اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 30 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں کئی بچے بھی شامل تھے۔
اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد یہ سب سے زیادہ جانی نقصان والے حملوں میں سے ایک بتایا جا رہا ہے۔ اس سے ایک دن قبل اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ غزہ میں امن عمل سے وابستہ بین الاقوامی عہدیدار نکولے ملاڈینوف نے فریقین سے تحمل اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسے واقعات روکنے کے لیے فلسطینی انتظامی کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔
ابتدائی مرحلے میں روزانہ صرف چند درجن افراد کو غزہ میں داخلے اور باہر جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ کسی بھی قسم کا سامان فی الحال منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اندازاً 20 ہزار فلسطینی مریض جو علاج کے منتظر ہیں، اس کراسنگ کے ذریعہ باہر جانے کے خواہاں ہیں، جبکہ ہزاروں فلسطینی جو جنگ کے دوران غزہ سے باہر چلے گئے تھے، واپسی کے منتظر ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے مطابق روزانہ 50 مریضوں کو غزہ سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، ہر مریض کے ساتھ دو رشتہ دار جا سکیں گے، جبکہ روزانہ 50 ایسے فلسطینیوں کو بھی واپسی کی اجازت ہوگی جو جنگ کے دوران غزہ سے نکل گئے تھے۔ اس آمد و رفت کی نگرانی یورپی یونین کے سرحدی اہلکار کریں گے، جبکہ اسرائیل اور مصر مل کر افراد کی جانچ کریں گے۔
اسی دوران اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی غزہ میں سرگرمیاں ختم کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزارتِ ڈائسپورا کے مطابق تنظیم نئے رجسٹریشن قوانین پر عمل نہ کرنے کے باعث 28 فروری 2026 تک غزہ چھوڑ دے گی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ملازمین کی فہرست فراہم کرنا فلسطینی عملے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
رفح کراسنگ مئی 2024 سے تقریباً مکمل طور پر بند تھی۔ اس کی بحالی کو جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے، جس میں غزہ کی نئی انتظامیہ، بین الاقوامی سیکیورٹی فورس اور تعمیر نو جیسے حساس معاملات شامل ہیں۔