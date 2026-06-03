آیت اللہ علی خامنہ ای کو وفات کے تین ماہ بعد کیا جائے گا سپرد خاک؛ جلوس جنازہ کئی شہروں سے گزرے گا
ایران کے سابق سپریم لیڈر تین ماہ قبل 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں قتل کیے گئے تھے۔ تفصیلی خبر پڑھیں۔
Published : June 3, 2026 at 9:37 AM IST
تہران: ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین سے متعلق تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ خامنہ ای کا انتقال تین ماہ قبل 28 فروری کو ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے تین ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد ان کی آخری رسومات آج سے شروع کی جا رہی ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خامنہ ای کی تدفین کے موقع پر ملک بھر میں تین روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید برآں، عوامی جنازے کی تقریب کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
تہران کے ڈپٹی میئر محمد امین توکلی زادہ نے کئی شہروں میں منعقد ہونے والی یادگاری تقریبات کے لیے کیے گئے انتظامات کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یادگاری جلوس دارالحکومت تہران کے علاوہ قم اور مشہد کے مذہبی مراکز سمیت مختلف بڑے شہری مراکز میں نکالے جائیں گے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی سے بات کرتے ہوئے توکلی زادہ نے انکشاف کیا کہ خامنہ ای کا جنازہ ملک کے کئی بڑے شہروں سے گزرے گا۔
اہلکار کے مطابق خامنہ ای کی آخری رسومات کی مرکزی تقریب ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صرف تہران میں ہونے والا پرائمری ایونٹ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کی امید ہے۔ میونسپل حکام فی الحال بڑے ہجوم کو منظم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس تقریب کے لیے دارالحکومت تہران میں دو کروڑ لوگوں کے جمع ہونے کی توقع ہے۔ یہ رسمی اعلان ان کی موت کے کئی ماہ بعد کیا گیا ہے، جب کہ روایتی اسلامی رسم و رواج کے مطابق، تدفین کی رسومات عام طور پر کسی شخص کے انتقال کے چند گھنٹوں یا دنوں کے اندر ادا کر دی جاتی ہیں۔
غور طلب ہے کہ خامنہ ای 28 فروری کو ان کے گھر پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ عہدیداروں نے مارچ کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ آخری رسومات فوری طور پر ادا نہیں کی جائیں گی کیونکہ ممکنہ چیلنجوں کی وجہ سے اس میں شرکت کرنے والی لاکھوں کی بھیڑ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوجائے گا۔ ایک اور ایرانی سرکاری میڈیا آؤٹ لیٹ، ایرنا نے اطلاع دی ہے کہ جنازے کی سرکاری رسومات جون کے وسط میں ہونے والی ہیں، حالانکہ ابھی تک صحیح تاریخوں اور مخصوص اوقات کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
خامنہ ای کی عمر 86 سال تھی جب انہیں ان کے گھر کے دفتر میں قتل کیا گیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی، ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر ان کا تین دہائیوں سے زیادہ کا دور ختم ہو گیا - ایک ایسی حیثیت جس نے انہیں ملک کی سب سے طاقتور سیاسی اور مذہبی شخصیت کے طور پر قائم کیا تھا۔ ان کی موت کی خبر کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں سوگ اور جشن دونوں کے مناظر دیکھے گئے۔
خامنہ ای کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو باضابطہ طور پر ان کا جانشین نامزد کیا گیا۔ تاہم، اطلاعات کے مطابق، وہ یہ کردار سنبھالنے کے بعد سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔
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