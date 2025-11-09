جاپان میں طاقتور زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.7، سونامی کی وارننگ جاری
جاپان کے شمالی ساحل پر 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ شمالی ساحلی علاقے کے لیے ایک میٹر تک سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔
Published : November 9, 2025 at 3:50 PM IST
ٹوکیو: جاپان کے شمالی ساحل پر اتوار کو ایک طاقتور زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی (جے ایم اے) نے اطلاع دی ہے کہ زلزلہ ایواٹے پریفیکچر کے ساحل سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی ابتدائی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 تھی۔ تاہم، جاپانی زلزلہ کی شدت کے پیمانے پر شدت 4 ناپی گئی۔
جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے شمالی ساحلی علاقے کے لیے 1 میٹر (3 فٹ) تک سونامی کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زلزلے سے 3 فٹ اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں۔
BREAKING: A tsunami advisory was issued for Iwate Prefecture on Sunday evening following a magnitude 6.7 earthquake that struck off the coast. Waves of up to 1 meter are possible, according to the Japan Meteorological Agency. People are urged to stay away from the coast. pic.twitter.com/AeoD6pGxUv— The Japan Times (@japantimes) November 9, 2025
افوناتو شہر، ایواتی پریفیکچر میں، ساحل پر موجود 2,825 گھروں سے 6,138 افراد کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔
جاپانی روزنامہ جاپان ٹائمز نے ایک ایکس پوسٹ میں بتایا کہ شام 5 بجے ساحل پر 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ (مقامی وقت) اتوار کو، ایواتی پریفیکچر کے لیے سونامی کی وارننگ کا اشارہ۔ جاپان کے موسمیاتی ادارے کے مطابق ایک میٹر تک اونچی لہریں اٹھنے کا امکان ہے اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔
موسمیاتی ایجنسی کے مطابق، شام 5:39 بجے ایواتے میں اوفوناٹو پورٹ پر 10 سینٹی میٹر سونامی کا پتہ چلا، اور ایواتے کے کوجی پورٹ پر شام 5:52 پر 20 سینٹی میٹر سونامی کا پتہ چلا۔ شام 5:12 پر، ایجنسی نے اطلاع دی کہ ایواتی کے ساحل سے 70 کلومیٹر دور ایک کمزور سونامی دیکھی گئی۔
[17:03, 09 Nov. JST] #Earthquake Information— Japan Earthquakes (@quakes_jpn) November 9, 2025
Max Intensity: 4
Magnitude: 6.7
Depth: about 10km
Epicenter: Off the Coast of Sanriku
Tsunami: Warning or Advisories are in effect pic.twitter.com/N22nLLaPCa
زلزلے سے جاپانی بلٹ ٹرین خدمات متاثر ہوئیں
اطلاعات کے مطابق، شام 5:03 پر آنے والے زلزلے کی شدت موریوکا سٹی اور ایواتی کے یاہابا ٹاؤن کے ساتھ ساتھ پڑوسی میاگی پریفیکچر کے واکویا ٹاؤن میں 4.0 تھی۔ مشرقی جاپان ریلوے نے کہا کہ توہوکو کے علاقے میں شنکانسن (جاپانی بلٹ ٹرین) کی بجلی عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں سینڈائی اور شن اوموری اسٹیشنوں کے درمیان بلٹ ٹرین کی کارروائیاں معطل ہوگئیں۔
