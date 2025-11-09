ETV Bharat / international

جاپان میں طاقتور زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.7، سونامی کی وارننگ جاری

جاپان کے شمالی ساحل پر 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ شمالی ساحلی علاقے کے لیے ایک میٹر تک سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 9, 2025 at 3:50 PM IST

ٹوکیو: جاپان کے شمالی ساحل پر اتوار کو ایک طاقتور زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی (جے ایم اے) نے اطلاع دی ہے کہ زلزلہ ایواٹے پریفیکچر کے ساحل سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی ابتدائی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 تھی۔ تاہم، جاپانی زلزلہ کی شدت کے پیمانے پر شدت 4 ناپی گئی۔

جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے شمالی ساحلی علاقے کے لیے 1 میٹر (3 فٹ) تک سونامی کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زلزلے سے 3 فٹ اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں۔

افوناتو شہر، ایواتی پریفیکچر میں، ساحل پر موجود 2,825 گھروں سے 6,138 افراد کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔

جاپانی روزنامہ جاپان ٹائمز نے ایک ایکس پوسٹ میں بتایا کہ شام 5 بجے ساحل پر 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ (مقامی وقت) اتوار کو، ایواتی پریفیکچر کے لیے سونامی کی وارننگ کا اشارہ۔ جاپان کے موسمیاتی ادارے کے مطابق ایک میٹر تک اونچی لہریں اٹھنے کا امکان ہے اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔

موسمیاتی ایجنسی کے مطابق، شام 5:39 بجے ایواتے میں اوفوناٹو پورٹ پر 10 سینٹی میٹر سونامی کا پتہ چلا، اور ایواتے کے کوجی پورٹ پر شام 5:52 پر 20 سینٹی میٹر سونامی کا پتہ چلا۔ شام 5:12 پر، ایجنسی نے اطلاع دی کہ ایواتی کے ساحل سے 70 کلومیٹر دور ایک کمزور سونامی دیکھی گئی۔

زلزلے سے جاپانی بلٹ ٹرین خدمات متاثر ہوئیں

اطلاعات کے مطابق، شام 5:03 پر آنے والے زلزلے کی شدت موریوکا سٹی اور ایواتی کے یاہابا ٹاؤن کے ساتھ ساتھ پڑوسی میاگی پریفیکچر کے واکویا ٹاؤن میں 4.0 تھی۔ مشرقی جاپان ریلوے نے کہا کہ توہوکو کے علاقے میں شنکانسن (جاپانی بلٹ ٹرین) کی بجلی عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں سینڈائی اور شن اوموری اسٹیشنوں کے درمیان بلٹ ٹرین کی کارروائیاں معطل ہوگئیں۔

