چین کے علاقے تبت میں 7.0 شدت کا زلزلہ، سینکڑوں مکانات منہدم، کم از کم 16 افراد ہلاک
ریکٹر اسکیل پر زلزلہ کی شدت 7.0 ریکارڈ کی گئی۔ کم از کم 16 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
Published : October 23, 2026 at 7:07 AM IST
بیجنگ: سرکاری میڈیا کے مطابق، جمعرات کی شام چین کے علاقے تبت میں 7.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس واقعے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ علاقے کے شمالی حصے میں واقع شہر ’ناگچو‘ میں سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے۔
ناگچو کے میڈیا آفس نے مقامی سرکاری حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کم از کم 339 مکانات اور مویشیوں کے 20 شیلٹرز منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
امدادی کاموں کے لیے مقامی کاؤنٹیوں سے ایک ہزار چھ سو سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ علاقے میں امدادی سامان پہنچا دیا گیا ہے، جس میں ایک ہزار پہلے سے تیار شدہ رہائشی یونٹس، تقریباً تین ہزار خیمے اور فولڈنگ بیڈز، نیز ٹارچیں اور موسم سرما کے کپڑے شامل ہیں۔
چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ’ژنہوا‘نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ علاقے کے کچھ حصوں میں مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ مقامی ریلوے حکام نے علاقے سے گزرنے والی ٹرینوں کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔
ژنہوا کے مطابق، زلزلے کی وجہ سے چٹانیں گرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس کے باعث مقامی حکام کو ’نیشنل ہائی وے 317‘ کا ایک حصہ بند کرنا پڑا۔ فی الحال ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور اس راستے پر صرف ہنگامی، امدادی اور سرکاری امدادی گاڑیوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔
ژنہوا نے مزید بتایا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں اگلے تین دنوں کے دوران وقفے وقفے سے برف باری متوقع ہے۔
چین کے قومی نشریاتی ادارے ’سی سی ٹی وی‘نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران اس خطے میں آنے والا سب سے شدید زلزلہ ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے مطابق، یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:33 بجے آیا۔ اس کا مرکز ناگچو سے مشرق-شمال مشرق کی جانب 191 کلومیٹر (119 میل) دور، شمالی تبت کے زیادہ بلندی والے اور کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ یو ایس جی ایس کے مطابق، یہ زلزلہ 18 کلومیٹر (11 میل) کی گہرائی میں آیا۔ ناگچو، تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 300 کلومیٹر (186 میل) سے زیادہ شمال کی جانب واقع ہے۔
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