انڈونیشیا میں 7.4 شدت کا زلزلہ، ساحلی علاقوں کے لیے سونامی الرٹ جاری
شمالی انڈونیشیا میں جمعرات کی صبح بحیرہ مولوکا میں آنے والے زلزلے سے سونامی کی چھوٹی لہریں اٹھیں، تاہم کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : April 2, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: مشرقی انڈونیشیا میں جمعرات کے اوائل میں 7.4 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے کہا، جس نے مرکز کے 1,000 کلومیٹر کے دائرے میں "خطرناک سونامی لہروں" کے امکان کے بارے میں امریکی مانیٹرنگ ایجنسی کی طرف سے وارننگ دی ہے۔
انڈونیشیا میں فوری طور پر نقصانات زخمیوں یا ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور مقامی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں اور انڈونیشیا کی تلاش اور بچاؤ ایجنسی نے ابھی تک سرکاری تخمینہ جاری نہیں کیا ہے۔
یو ایس جی ایس کے مطابق زلزلے کا مرکز 1.20 ڈگری شمالی عرض البلد اور 126.35 ڈگری مشرقی طول البلد پر تھا۔ چائنا ارتھ کوئیک نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ تقریباً 30 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
یو ایس جی ایس نے مزید کہا کہ زلزلہ، جس کی شدت ابتدائی طور پر 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی، مقامی وقت کے مطابق تقریباً 6:48 بجے بحیرہ مولوکا میں آیا۔
ہوائی میں واقع پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے ایک الرٹ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ خطرناک سونامی لہریں "زلزلے کے مرکز کے 1,000 کلومیٹر کے اندر" خاص طور پر انڈونیشیا، فلپائن اور ملائیشیا کے ساحلی علاقوں میں ممکن ہیں۔
USGS نے زلزلے کے مرکز سے ایک ہی فاصلے پر واقع علاقوں میں "خطرناک سونامی لہروں" کے امکان کے حوالے سے اپنی وارننگ کو بھی دہرایا۔
سونامی کی لہریں کئی مانیٹرنگ سٹیشنوں پر ریکارڈ کی گئیں، بشمول بٹونگ میں جن کی اونچائی 20 سینٹی میٹر (8 انچ) تھی اور مغربی ہلمہرہ میں 30 سینٹی میٹر (ایک فٹ) کی اونچائی تھی۔ ہونولولو میں پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ چھوٹی لہریں ملائیشیا، فلپائن، تائیوان اور پاپوا نیو گنی میں بھی ممکن تھیں لیکن ہوائی، گوام اور دیگر دور دراز جزائر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
انڈونیشیا دنیا کے سب سے زیادہ زلزلہ زدہ علاقوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ بحرالکاہل کے رنگ آف فائر کے ساتھ واقع ہے -- آتش فشاں کا ایک وسیع 40,000 کلومیٹر آرک اور ٹیکٹونک پلیٹوں کے تعامل سے بننے والی فالٹ لائنز۔ بحرالکاہل کے گرد گھوڑے کی نال کی شکل کی یہ پٹی دنیا کے تقریباً 90 فیصد زلزلوں کا باعث بنتی ہے اور یہ اکثر زلزلہ اور آتش فشاں کی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔
ابھی پچھلے مہینے، 3 مارچ کو، USGS کے مطابق، سماٹرا کے ساحل پر 6.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس نے رہائشیوں کو ہلا کر رکھ دیا لیکن کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔
اس زلزلے کی ابتدا سماٹرا کے شمال مشرقی سرے کے قریب سمندر سے ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے باشندے خوف و ہراس کے عالم میں ایک ایسے علاقے میں باہر بھاگنے لگے جو اکثر جھٹکوں کے عادی تھے۔
دریں اثنا، انڈونیشیا کی موسمیات، موسمیات، اور جیو فزکس ایجنسی، جسے بدان موسمیات، کلیماٹولوجی، اور جیوفیسکا کے نام سے جانا جاتا ہے، نے زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی اور بتایا کہ یہ 13 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔