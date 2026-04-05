ایران سے معاہدے کا امکان یا بڑی جنگ؟ ٹرمپ کی امید، دھمکیاں اور خفیہ آپریشنز کے انکشافات
ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور جو ایرانی بات چیت کے خواہاں ہیں، انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔
Published : April 5, 2026 at 9:27 PM IST
حیدرآباد : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی امید ظاہر کی ہے، تو دوسری جانب سخت فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دے کر خطے کی صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ اتوار کے روز امریکی نشریاتی ادارے فوکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ پیر تک معاہدہ ہونے کا “اچھا امکان” موجود ہے۔
ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان پس پردہ مذاکرات جاری ہیں اور ایران کے وہ عناصر جو بات چیت کے خواہاں ہیں، انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا۔
" the president tells me, 'if they don't make a deal, and fast, i'm considering blowing everything up and taking over the oil.'"
انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو “ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے، پل اور پاور پلانٹس اڑتے نظر آئیں گے اور ہم ان کے تیل پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں”۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا، جس کی بندش سے عالمی تیل سپلائی متاثر ہوئی ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ٹروتھ سوشل” پر بھی سخت اور نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے ایران کو دھمکی دی کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو منگل کے روز ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔
اس تمام صورتحال کے درمیان ایک اہم انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران بالواسطہ طور پر ہتھیار فراہم کیے تھے۔ ان کے مطابق یہ اسلحہ کُرد گروہوں کے ذریعے ایران پہنچایا گیا تاکہ احتجاج کو تقویت دی جا سکے، تاہم انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ ہتھیار مکمل طور پر مظاہرین تک نہ پہنچ سکے ہوں۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکی فوج نے ایران میں گرنے والے طیارے کے دوسرے عملے کے رکن کو بھی کامیابی سے بازیاب کرا لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک انتہائی خطرناک اور غیر معمولی ریسکیو آپریشن تھا، جس میں درجنوں جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اہلکار اب محفوظ ہیں۔
ایرانی پاسداران انقلاب نے اس دوران دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی C-130 طیارہ اور دیگر فضائی اہداف کو جنوبی اصفہان میں مار گرایا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ طیارے لاپتہ امریکی پائلٹ کی تلاش میں مصروف تھے۔ ایران کی مرکزی فوجی قیادت نے ٹرمپ کے الٹی میٹم کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے “غیر متوازن اور احمقانہ” قرار دیا ہے۔ ایرانی جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔