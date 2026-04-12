'ہر چیز پر قادر ہونے کا وہم' ایران میں امریکہ-اسرائیل جنگ کو ایندھن فراہم کر رہا ہے: پوپ لیو
امریکی نژاد پوپ نے اپنی دعا میں امریکہ یا ٹرمپ کا نام لیے بغیر 'ہر چیز پر قادر ہونے کے وہم' کی مذمت کی۔
Published : April 12, 2026 at 12:38 PM IST
روم: اپنے سخت ترین الفاظ میں، پوپ لیو چہاردہم نے سنیچر کے روز ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ کو ہوا دینے والے "ہر چیز پر قادر ہونے کے وہم" کی مذمت کی اور سیاسی رہنماؤں سے امن مذاکرات کو روکنے اور مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا۔
لیو نے سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں شام کے دعائیہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جنگ پسند عناصر کی شدید مذمت کی۔ ان کا یہ تبصرہ امریکہ اور ایران کے موقعے پر سامنے آیا۔
تاریخ کے پہلے امریکی نژاد پوپ نے اپنی دعا میں امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ خود پرستی اور دولت پرستی بہت ہو چکی۔ طاقت کے مظاہرے اور جنگ بہت ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی طاقت زندگی کی خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق لیو کا لہجہ اور بیان ٹرمپ اور امریکی و اسرائیلی حکام کے لیے ایک پیغام تھا، جنہوں نے مختلف مواقع پر فوجی برتری پر برملا فخر کا اظہار کیا اور مذہبی لحاظ سے جنگ کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔
انہوں نے کہا کہ "خود پرستی اور دولت پرستی کافی ہو گئی! طاقت کی نمائش اور جنگ بہت ہو چکی!"
واضح رہے کہ اس جنگ کے پہلے ہفتوں میں امریکہ کے شکاگو میں پیدا ہونے والے پوپ لیو عوامی طور پر تشدد کی مذمت کرنے سے گریزاں تھے اور اپنے تبصروں کو امن اور مکالمے کی خاموش اپیلوں تک محدود رکھا۔ تاہم لیو نے پام سنڈے سے شروع ہونے والی اپنی تنقید کو تیز کر دیا۔ اس ہفتے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی "واقعی ناقابل قبول" قرار دیا اور بات چیت کو اہمیت دینے پر زور دیا۔
ہفتے کے روز لیو نے تمام نیک نیت لوگوں سے امن کے لیے دعا کرنے اور اپنے سیاسی رہنماؤں سے جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔
امن کے لیے دعا کرتے ہوئے لیو نے کہا کہ "برائی کے شیطانی چکر کو توڑنے" کا ایک طریقہ ہے کہ انسانوں کے بجائے خدا کی بادشاہی کی تعمیر کی جائے جہاں تلواریں، ڈرون یا "غیر منصفانہ منافع خوری" نہ ہوں۔
انہوں نے کہا کہ "یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قادر مطلق کے اس وہم کے خلاف ایک مضبوط راستہ ملتا ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور تیزی سے غیر متوقع اور جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔" "یہاں تک کہ خدا کا مقدس نام جو کہ زندگی کا خدا ہے، اسے موت کے مباحثوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔"
لیڈروں نے جنگ میں اپنے اعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا ہے۔ امریکی حکام اور خاص طور پر وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے اپنے عیسائی عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو ایک عیسائی قوم کے طور پر اپنے دشمنوں کو شکست دینے کا اعلان کیا۔
لیو نے کہا کہ خدا کسی جنگ میں برکت نہیں دیتا، اور یقینی طور پر بم گرانے والوں کو خدا کی برکت نہیں ملتی۔ لیو نے خاص طور پر جنوب میں عیسائی برادریوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی تشیوش کا اظہار کیا۔
