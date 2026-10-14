پوپ لیو کے پھیپھڑے میں کینسرکی تشخیص کے بعد سرجری
71 سالہ پوپ روم کے جیمیلی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں کل تین گھنٹے رہے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔
By AFP
Published : October 14, 2026 at 11:13 AM IST
روم: ویٹیکن نے بتایا کہ پوپ لیو چہاردہم کے دائیں پھیپھڑے سے منگل کے روز 90 منٹ کے آپریشن میں کینسر کی رسولی نکال دی گئی ہے اور وہ اس طبی عمل کے بعد "ہوش میں آ گئے" ہیں۔ ویٹیکن کے ذرائع نے بتایا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آیا کینسر پھیل تو نہیں گیا ہے۔ ویٹیکن نے ایک بیان میں کہا کہ "اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے، دائیں پھیپھڑے کا نچلا حصہ نکال دیا گیا ہے۔"
بیان میں کہا گیا کہ اس آپریشن نے "پلمونری ایڈینو کارسینوما (پھیپھڑوں کے کینسر کی ایک قسم) کی تشخیص کی تصدیق کر دی ہے، جیسا کہ آپریشن سے پہلے کے ٹیسٹوں میں شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔" 71 سالہ پوپ روم کے جیمیلی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں کل تین گھنٹے رہے اور آپریشن ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہا۔ ویٹیکن نے کہا کہ "سرجری کامیاب رہی اور کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی،" جب کہ ذرائع نے مزید بتایا کہ انہوں نے آپریشن کے بعد رات کے کھانے کی فرمائش بھی کی۔
امریکن لنگ ایسوسی ایشن کی طبی ترجمان جوانیتا مورا نے اے ایف پی کو بتایا کہ جب اس قسم کے کینسر کا "ابتدائی مراحل میں پتہ چل جائے، تو اس کے مکمل ٹھیک ہونے کے امکانات بہت ہی ہوتے ہیں"۔ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ اس بات پر منحصر ہوگا کہ کینسر کس اسٹیج پر پایا گیا اور آیا یہ پھیل چکا تھا یا نہیں۔
انہوں نے کہا کہ سرجری کے ذریعے رسولی نکالنے کی صورت میں اور جب کینسر کا جلد پتا چل جائے اور وہ ایک ہی جگہ تک محدود ہو، تو پھیپھڑوں کے کینسر سے پانچ سال تک زندہ رہنے کی شرح "80 سے 98 فیصد" ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ڈاکٹر اب یہ طے کریں گے کہ آیا انہیں کیموتھراپی، ریڈیشن تھراپی، ٹارگٹڈ تھراپی، یا امیونو تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں۔"
'نیک تمنائیں اور دعائیں'
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے، جو ایک باقاعدہ کیتھولک ہیں، سرجری کے بعد کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ پوپ کی حالیہ تشخیص کے بعد "ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ روبیو نے ایکس پر لکھا کہ "خداوند انہیں ہمت دے اور روح القدس مقدس باپ کی دیکھ بھال کرنے والے طبی ماہرین کی رہنمائی فرمائیں۔"
آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے بھی ان کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری "نیک تمنائیں اور دعائیں" پوپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پوپ کو "جدید دنیا میں امن، انسانیت اور فہم و فراست کی ایک آواز" قرار دیا۔ پوپ لیو منگل کے روز سرجری سے کچھ گھنٹے پہلے مسکراتے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ وہ عمارت کی دسویں منزل پر ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
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ویٹیکن نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ پوپ کو صحت یاب ہونے میں ایک ہفتہ لگے گا۔ ان کی تمام مصروفیات 20 اکتوبر تک منسوخ کر دی گئی ہیں اور اس آپریشن نے یہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ آیا پوپ اگلے ماہ لاطینی امریکہ کا طویل دورہ کریں گے یا نہیں۔ آٹھ مئی 2025 کو کیتھولک چرچ کے سربراہ بننے کے بعد سے پوپ لیو کی پہلی بار ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔
شکاگو میں پیدا ہونے والے پوپ لیو، جو پہلے امریکی پوپ ہیں، کھیلوں کے شوقین ہیں اور عام طور پر اچھی صحت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے شیڈول کے مطابق انہیں چھ سے سترہ نومبر تک لاطینی امریکہ کا دورہ کرنا ہے جس میں وہ یوراگوئے، ارجنٹائن اور پیرو جائیں گے۔
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