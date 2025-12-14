امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ، دو افراد ہلاک، آٹھ زخمی، حملہ آور فرار
حملہ آور نے مبینہ طور پر سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ ایف بی آئی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزم ابھی بھی فرار ہے۔
رہوڈ آئی لینڈ: امریکہ کے رہوڈ آئی لینڈ میں براؤن یونیورسٹی کی ایک عمارت میں ہفتے کے روز (مقامی وقت کے مطابق) زبردست فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ میں دو افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حملے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ ایف بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "مجھے رہوڈ آئی لینڈ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کی اطلاع ملی ہے۔ ایف بی آئی جائے وقوعہ پر ہے۔۔"
یونیورسٹی نے یونیورسٹی کی بارس اور ہولی انجینئرنگ بلڈنگ میں ہونے والی فائرنگ میں ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مزید آٹھ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کی حالت نازک لیکن مستحکم ہے۔ پولیس علاقے کی تلاشی لے رہی ہے۔
الرٹ میں کہا گیا ہے، "پولیس فورس علاقے میں سرگرم ہے۔" یونیورسٹی نے تسلیم کیا کہ اس واقعے کے بعد کافی خوف اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس متوفی کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ اسپتال کا عملہ ان لوگوں کی شناخت کر رہا ہے جنہیں طبی علاج کے لیے لے جایا گیا ہے۔ براؤن یونیورسٹی نے طلباء، عملے اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ پولیس کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں اور علاقے سے دور رہیں۔ الرٹ میں کہا گیا ہے "ہماری کمیونٹی کی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔"
افسران پورے کیمپس میں پھیل گئے ہیں۔پولیس کے ڈپٹی چیف ٹموتھی اوہارا نے کہا کہ مشتبہ شخص سیاہ لباس میں ملبوس ایک مرد تھا جسے آخری بار انجینئرنگ کی عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں حملہ ہوا تھا۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اہلکار نے بتایا کہ، شوٹر نے ہینڈگن کا استعمال کیا۔
رہوڈ آئی لینڈ کے پاس امریکہ میں بندوق کے کچھ سخت ترین قوانین ہیں گزشتہ موسم بہار میں ڈیموکریٹک کے زیر کنٹرول مقننہ نے حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی منظور کی تھی۔
دریں اثنا، سی این این نے پولیس انتظامیہ کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افسران کا ایک شخص سے تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں گولی چل گئی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ براؤن یونیورسٹی کی فائرنگ سے جڑا ہوا ہے۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق، یہ سہولت 1965 میں بنائی گئی تھی، جس میں 117 لیبز، 150 دفاتر، 15 کلاس روم، 29 لیب کلاس روم، اور تین لیکچر ہال ہیں۔
براؤن یونیورسٹی آئیوی لیگ کا ایک نجی تحقیقی ادارہ ہے اور ریاستہائے متحدہ میں اعلیٰ تعلیم کے قدیم ترین مراکز میں سے ایک ہے۔ گن وائلنس آرکائیو، ایجوکیشن ویک اور ایوری ٹاؤن فار گن سیفٹی کے اعداد و شمار کے سی این این کے تجزیے کے مطابق، اس سال ریاستہائے متحدہ میں اسکولوں میں فائرنگ کے 70 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔
