پی ایم مودی کا عمان دورہ، نائب وزیر اعظم سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت
وزیر اعظم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں عمان پہنچے۔ انہوں نے نائب وزیراعظم سےدو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : December 18, 2025 at 7:12 AM IST
مسقط: وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کو دو روزہ دورے پر عمان پہنچے، جہاں وہ خلیجی ملک کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک پرجوش تجارتی معاہدے پر دستخط ہونے کی امید ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاعی امور سید شہاب بن طارق السید کے ساتھ بات چیت کی اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مودی یہاں دو روزہ دورے پر ہیں، جس کے دوران وہ خلیجی ملک کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کریں گے اور توقع ہے کہ وہ ایک بڑے تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے۔
Prime Minister @narendramodi arrived in Muscat, Oman, a short while ago. He was warmly received by the Deputy Prime Minister for Defence Affairs His Highness Sayyid Shihab bin Tarik Al Said at the airport. pic.twitter.com/TUj7szjzgN— PMO India (@PMOIndia) December 17, 2025
پی ایم مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں عمان کے مسقط پہنچا ہوں۔ یہ ہندوستان کے ساتھ اٹل دوستی اور گہرے تاریخی رشتوں کی سرزمین ہے۔ یہ دورہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے اور ہماری شراکت داری کو نئی تحریک دینے کا موقع ہے۔"
وزیر اعظم مودی کا ہوائی اڈے پر عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاعی امور سید شہاب بن طارق السید نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم سلطان ہیثم بن طارق کی دعوت پر عمان کا دورہ کر رہے ہیں۔
یہ پی ایم مودی کا خلیجی ملک کا دوسرا دورہ ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70 ویں سالگرہ کے موقع پر ہے۔ وزیر اعظم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں یہاں پہنچے، اس سے قبل وہ ایتھوپیا اور اردن کا دورہ کر چکے ہیں۔
مودی ہوٹل پہنچے تو ہندوستانی برادری کے افراد نے ان کا استقبال کیا۔ مقامی عمانی فنکاروں نے روایتی پرفارمنس پیش کی۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فنکاروں نے بھی رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس پیش کی جس میں راجستھانی گھمر، گجراتی گانے، کلاسیکی رقص اور کرناٹک لوک رقص شامل تھے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ اس دورے کے دوران عمان کے ساتھ ایک پرجوش تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں "بہت پر امید" ہے۔
ہندوستان اور عمان کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو حال ہی میں مرکزی کابینہ نے منظوری دی تھی۔ دورے کے دوران، مودی سلطان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بات چیت کریں گے۔
