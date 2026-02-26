ETV Bharat / international

پی ایم مودی کا اسرائیل دورہ: پی ایم مودی کو 'اسپیکر آف دی نیسیٹ میڈل' سے نوازا گیا

پی ایم مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کہا، 'میں دوستی، احترام اور شراکت داری کا پیغام لے کر آیا ہوں'

وزیر اعظم نریندر مودی 5 جولائی 2017 کو اسرائیل کے ساحلی شہر تل ابیب کنونشن سینٹر میں ہندوستانی کمیونٹی سے ملاقات کے دوران اپنے اسرائیلی ہم منصب بنجمن نیتن یاہو سے مصافحہ کر رہے ہیں (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 26, 2026 at 10:04 AM IST

5 Min Read
تل ابیب: پی ایم مودی کا اسرائیل کا دو روزہ دورہ جاری ہے۔ اس دوران پی ایم مودی کو 'اسپیکر آف دی نیسیٹ میڈل' سے نوازا گیا؛ پی ایم مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کہا، 'میں دوستی، احترام اور شراکت داری کا پیغام لے کر آیا ہوں'۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل کی طرح ہندوستان کی بھی دہشت گردی کے خلاف صفر رواداری کی مستقل اور اٹل پالیسی ہے۔

اسرائیلی پارلیمنٹ نیسیٹ سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ شہریوں کے قتل اور دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مستقل اور مربوط عالمی کارروائی کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گردی دنیا میں کہیں بھی امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس وقت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔

"اسپیکر آف دی نیسیٹ میڈل"

اسرائیل کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو "اسپیکر آف دی نیسیٹ میڈل" سے نوازا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نیسیٹ (اسرائیلی پارلیمنٹ) کے اعلیٰ ترین اعزاز "نیسیٹ اسپیکرز میڈل" سے نوازا۔ یہ تمغہ وزیر اعظم کی ذاتی قیادت کے ذریعے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں غیر معمولی شراکت کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔

حماس کے ذریعہ کیے گئے حملے کی مذمت

وزیر اعظم مودی نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ذریعہ کیے گئے "وحشیانہ دہشت گردانہ حملے" کی مذمت کی اور کہا، "ہم آپ کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ہندوستان غزہ میں امن کے اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "امن کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان خطے میں بات چیت، امن اور استحکام کے لیے آپ کے اور دنیا کے ساتھ کھڑا ہے۔"

ہندوستانیوں کی طرف سے دوستی کا پیغام

اس موقع پر مودی نے مزید کہا، "میں 1.4 بلین ہندوستانیوں کی طرف سے نیک خواہشات اور دوستی، احترام اور شراکت داری کا پیغام لایا ہوں۔" انہوں نے کہا کہ "ہماری مصروفیات کا دائرہ اور وسعت بڑھ گئی ہے اور ہم کئی شعبوں میں اس تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔" مودی جیسے ہی پارلیمنٹ میں پہنچے، ممبران پارلیمنٹ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور ’’مودی-مودی‘‘ کے نعرے لگائے اور اپنی تقریر کے دوران وزیراعظم کے کئی نکات کی حمایت میں اپنی میزوں کو بار بار تھپکا۔ واضح رہے کہ پی ایم مودی اسرائیل کے دو روزہ دورے پر ہیں۔

پی ایم مودی کا اسرائیل کا دورہ (ANI)

دوستی غیر یقینی دنیا میں طاقت کا ذریعہ

پی ایم مودی کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان دوستی ایک غیر یقینی دنیا میں طاقت کا ذریعہ ہے۔ اسرائیل میں تیکون اولم (Tikkun Olam) کا اصول دنیا کو شفا دینے کی بات کرتا ہے۔ ہندوستان میں، واسودھیوا کٹمبکم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا ایک خاندان ہے۔ دونوں خیالات ذمہ داری کو فوری حدود سے آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ معاشروں سے ہمدردی اور اخلاقی جرأت کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کرتے ہیں...

بھارت اور اسرائیل کے تہواروں میں یکسانیت

پی ایم مودی نے مزید کہا کہ آپ موم بتیوں کی چمک کے ساتھ ہنوکا مناتے ہیں۔ اسی وقت، ہم دیوالی، روشنیوں کا تہوار، دیا کی مدھم روشنی کے ساتھ مناتے ہیں۔ جلد ہی، ہندوستان ہولی منائے گا، جو رنگوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تہوار ہے اور اسی وقت اسرائیل بھی پوریم کو جوش و خروش سے منائے گا۔ آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہندوستان اور اسرائیل کی دوستی ایک غیر یقینی دنیا میں طاقت کا ذریعہ بنی رہے۔

