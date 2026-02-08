بھارت-ملائیشیا انسداد دہشت گردی، انٹیلی جنس شیئرنگ اور میری ٹائم سیکورٹی میں تعاون کو فروغ دیں گے: پی ایم مودی
وزیر اعظم مودی نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اہم اسٹریٹجک امور پر تبادلہ خیال کیا۔
February 8, 2026
کوالالمپور: وزیر اعظم نریندر مودی ملائیشیا کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اتوار کو یہاں وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا۔ اس دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت اور دورے کی ذاتی اہمیت پر زور دیا۔
استقبال کے بعد پردانا پترا میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں مختلف شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے مل کر ایک دوسرے کے خدشات کو بھی دور کیا۔ بات چیت کے دوران انور ابراہیم نے کہا کہ ’’خوش آمدید، پی ایم مودی، ہم نے بہت اچھے تعلقات قائم کیے ہیں۔
آپ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ ہم نے تشویش کے کچھ مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے جن پر مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیموں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام شعبوں میں مزید تعاون کے منتظر ہیں، اور یہ دورہ میرے لیے ذاتی طور پر بھی بہت اہم ہے۔"
یہ بات چیت جنوب مشرقی ایشیا اور اس کی وسیع تر ہند-بحرالکاہل حکمت عملی کے ساتھ بھارت کی مشغولیت میں ایک اہم قدم ہے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، اور اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اقتصادی تعلقات اور علاقائی تعاون کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے باہمی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تناظر میں، پی ایم مودی کے دورے نے آسیان ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ترقی، کنیکٹیویٹی اور علاقائی سلامتی کو آگے بڑھانے کے لیے شراکت داری قائم پر زور دیا۔
ملائیشیا کے پی ایم انور ابراہیم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس بیان میں پی ایم مودی نے کہا کہ "کل مجھے ملائیشیا میں بھارتی کمیونٹی سے ملنے کا موقع ملا۔ میرے دوست پی ایم انور ابراہیم نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ 30 لاکھ لوگوں کا یہ زندہ پل ایک بڑی طاقت ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ ''ان کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ہمارے تعلقات میں انسانی جہت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں بھارتی کارکنوں کی حفاظت کے لیے سماجی تحفظ کا معاہدہ اور مفت ای ویزا کے ساتھ ساتھ ملائیشیا میں سیاحت کے لیے یو پی آئی ڈیجیٹل انٹرفیس - یہ تمام اقدامات دونوں ممالک کے شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے۔ کوئی بھی شراکت تب کامیاب ہوتی ہے جب اس کے ثمرات براہ راست لوگوں تک پہنچیں۔"
پی ایم مودی نے کوالالمپور میں اپنے ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ وفد کی سطح پر بات چیت کی۔ یہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دفتر کے احاطے 'پردانا پوترا' میں ہوئی جہاں وزیر اعظم مودی کا گارڈ آف آنر کے ساتھ رسمی استقبال کیا گیا، جو میزبان ملک کی طرف سے ان کے دورے کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران پی ایم مودی نے غیر معمولی مہمان نوازی کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
اپنے ریمارکس میں پی ایم مودی نے کہا کہ "میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح آپ نے میرا اور میرے وفد کا استقبال کیا، اور جس طرح سے آپ نے ان چند گھنٹوں میں ملائیشیا کی زندگی کو بہت خوبصورتی سے متعارف کرایا، روایتی رسم و رواج سے ہٹ کر، اور جس شاندار طریقے سے آپ نے ہر چیز کو ترتیب دیا، یہ ہمیشہ ہماری یادوں میں رہے گا۔"
انہوں نے پوسٹ کیا کہ "پردانا پترا میں رسمی استقبال کی جھلکیاں۔ بھارت اور ملائیشیا کا باہمی اعتماد، دوستی اور مشترکہ خواہشات پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔" پردانا پترا میں رسمی استقبال وزیر اعظم مودی کے سنیچر کو کوالالمپور پہنچنے کے بعد ہوا، جب انور ابراہیم نے ذاتی طور پر ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ ملائیشیا کے انسانی وسائل کے وزیر رامانان رام کرشنن اور نائب وزیر خارجہ لوکانیسمان بن اوانگ ساؤنی بھی موجود تھے۔ استقبالیہ میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ثقافتی ورثے کا جشن مناتے ہوئے روایتی موسیقی اور رقص پرفارمنس کے ساتھ سرخ قالین پر استقبال شامل تھا۔
پرتپاک استقبال کے بارے میں، پی ایم مودی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "میرے دوست وزیر اعظم انور ابراہیم کی طرف سے ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال سے میں بہت متاثر ہوا۔ میں ہماری بات چیت اور بھارت - ملائیشیا کے درمیان دوستی کے بندھن کو مزید مضبوط کرنے کا منتظر ہوں۔"
بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے ایک ہی گاڑی میں سفر کر کے کوالالمپور میں بھارتی کمیونٹی کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "بھارت اور ملائیشیا کے عوام کے درمیان تعلقات کا جشن! وزیر اعظم انور ابراہیم اور میں کوالالمپور میں ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔''
وہیں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس دورے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کا "ایک بھرپور ایجنڈا ہے اور یہ بھارت - ملائیشیا کے درمیان خصوصی شراکت داری کو فروغ دے گا" اور امید کی جاتی ہے کہ "ہماری قربت اور کثیر جہتی شراکت داری کو رفتار ملے گی۔"
یہ پی ایم مودی کا ملائیشیا کا تیسرا دورہ ہے اور اگست 2024 میں دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں اپ گریڈ کرنے کے بعد ان کا پہلا دورہ ہے۔
