وزیر اعظم مودی اور ٹرمپ جی سیون سربراہی اجلاس کے دوران توانائی کی شراکت داری اور تجارتی معاہدے پر تبادلۂ خیال کریں گے: ذرائع

وزیر اعظم مودی اور ٹرمپ جی سیون سربراہی اجلاس کے دوران توانائی کی شراکت داری اور تجارتی معاہدے پر تبادلۂ خیال کریں گے: ذرائع
ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ معاہدے پر آئندہ ہفتوں میں کام مکمل ہونے کی امید ہے۔
Published : June 17, 2026 at 10:39 AM IST
بیارٹز، فرانس: وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرانس میں جی 7 سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنی ملاقات کے دوران مغربی ایشیا، آبنائے ہرمز، امریکہ سے توانائی کی درآمدات اور مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کرنے کا امکان ہے۔
پی ایم مودی اور ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان آج ہونے والی دو طرفہ میٹنگ سے کافی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے حوالے سے خدشات کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت متوقع ہے۔
عالمی توانائی کی منڈیاں اور سمندری تجارت متاثر
ذرائع نے اشارہ کیا کہ مجوزہ ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ مذاکرات بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں اور توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایک سال کی بات چیت کے بعد، دونوں ممالک فروری کے شروع میں ایک عبوری تجارتی معاہدے پر پہنچ گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میٹنگ میں ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جائے گی۔
آبی گزرگاہ دنیا کے سب سے اہم جہاز رانی کے راستوں میں سے ایک
یہ ملاقات اہم ہے کیونکہ آبنائے ہرمز میں عدم استحکام عالمی توانائی کی منڈیوں اور سمندری تجارت کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ تنگ آبی گزرگاہ دنیا کے سب سے اہم جہاز رانی کے راستوں میں سے ایک ہے، جو عالمی تیل اور گیس کی سپلائی کے کافی حصے کو سنبھالتی ہے۔
مغربی ایشیا میں امن کی کوششوں میں پیش رفت کا خیرمقدم
اس سے پہلے منگل کو، G7 سربراہی اجلاس میں نئی شراکت داریوں اور بین الاقوامی یکجہتی کی تجدید پر ایک آؤٹ ریچ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے آبنائے ہرمز کے ذریعے سمندری تجارت میں رکاوٹوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ سمیت جی 7 لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت کا خیرمقدم کیا لیکن حالیہ تنازعات کے انسانی اور اقتصادی نتائج کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مغربی ایشیا میں امن کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا، "اس تنازعہ نے خطے کے اندر دوست ممالک میں جان و مال کا نقصان کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے سمندری تجارت میں رکاوٹوں نے عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ بہت سے ہندوستانی شہری بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی تنازعات کا پائیدار حل صرف مذاکرات، سفارت کاری اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
وزیر اعظم نے عالمی بحری تجارت میں شامل بحری جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا، "یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سمندری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں جو عالمی سمندری تجارت کے ذریعے قوموں کو جوڑتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سمندری راستے محفوظ رہیں اور یہ کہ بحری جہاز بلا خوف و خطر اپنے فرائض سرانجام دے سکیں۔"
پی ایم مودی کے ریمارکس خلیج عمان میں ایک حالیہ سمندری واقعے کے بعد ہیں، جس میں تین ہندوستانی شہریوں کی جانیں گئیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پلاؤ کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر امریکی فوج نے حملہ کیا تھا۔ ٹینکر میں کئی ممالک کے عملے کے ارکان سوار تھے۔
ٹینکر پر مبینہ طور پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کے دوران ناکہ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے سمندری راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے ہندوستان کی تیاری کا اعادہ کیا۔ ہندوستان ایک شراکت دار ملک کے طور پر G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے، جو کہ رسائی کے عمل میں اپنی 13ویں شمولیت کا نشان ہے۔