پی ایم مودی کی آج انڈونیشیا کے صدر پرابوو سے ملاقات متوقع، کہا بات چیت سے شراکت داری کو ملے گی نئی رفتار
وزیراعظم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں انڈونیشیا میں ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
Published : July 7, 2026 at 8:25 AM IST
جکارتہ: وزیر اعظم نریندر مودی منگل کو انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما کلیدی شعبوں میں بھارت-انڈونیشیا کے بیچ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی رفتار دیں گے۔
ملاقات سے پہلے پی ایم مودی نے کہا کہ صدر پرابوو نے جس طرح ذاتی طور پر ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، اس سے وہ بہت خوش ہیں اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی بات چیت سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
Touched by the warm welcome from the Indian community in Jakarta. Their affection and deep commitment to India's progress are truly inspiring. Our diaspora continues to strengthen India's bonds with the world through its achievements across diverse fields. pic.twitter.com/Rw8HorlnqX— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
پی ایم مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے دورے کے پہلے حصے کے طور پر پیر کی سہ پہر جکارتہ پہنچے۔ ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے ان کا استقبال کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ صدر پرابوو سوبیانتو نے جس طرح ایئرپورٹ پر میرا استقبال کیا اس سے میں بہت خوش ہوں۔ سال 2018 میں ہم نے اپنے تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھایا، جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اس دورے کے دوران، صدر پرابوو سوبیانتو اور میں مختلف شعبوں میں اس شراکت داری کو مزید تیز کرنے کے مقصد سے بات چیت کریں گے۔" منگل کی میٹنگ میں توقع ہے کہ دونوں ملک دفاع اور سمندری شراکت داری، ضروری معدنیات، خوراک کی حفاظت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔
Witnessed a captivating performance of Wayang Kulit, Indonesia’s treasured shadow puppetry tradition, bringing the timeless story of the Ramayan to life. It was a moving reminder of how our shared civilisational heritage has travelled across seas and generations, taking on… pic.twitter.com/wmEW3QTcUT— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
بات چیت میں جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لینے کی امید ہے، جس میں بھارت اور انڈونیشیا نے مئی سال 2018 میں توسیع کی تھی۔ یہ پی ایم مودی کا انڈونیشیا کا چوتھا دورہ ہے، لیکن تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک پہنچانے کے بعد ان کا پہلا دو طرفہ دورہ ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ "صدر پرابوو اور میں یوگیہ کارتا میں پرمبانن مندر کمپلیکس کا بھی دورہ کریں گے۔ پرمبانن مندر کمپلیکس، انڈونیشیا کے سب سے بڑے ہندو مندر کمپلیکس اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ پی ایم مودی نے پہلے کہا تھا کہ پرمبانن دورے سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان ثقافتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
یہ دورہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔'' میں انڈونیشیا میں رہتے ہوئے بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کرنے کے موقعے کا بھی بے حد منتظر ہوں۔'
The performance of ‘Homage to the Triple Gem’, by the artistes of the Vihara Dharma Ratna Group, was exceptional. It reflected the timeless teachings of Lord Buddha and the profound values embodied in the Triple Gem. It is heartening to see the rich Buddhist heritage being… pic.twitter.com/4KAP3rnXGT— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
انڈونیشیا میں بھارتی سفیر نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنما اس دورے کے دوران مندر کے احاطے میں بحالی کا کام شروع کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے گذشتہ سال نئی دہلی کے دورے کے دوران صدر پرابوو سے ملاقات کی تھی، جہاں دونوں فریقوں نے اسٹریٹجک اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے مقصد سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ انڈونیشیا کا دورہ پی ایم مودی کے تین ملکوں کے دورے کی پہلی منزل ہے، جس کے بعد وہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جائیں گے۔
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