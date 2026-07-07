ETV Bharat / international

پی ایم مودی کی آج انڈونیشیا کے صدر پرابوو سے ملاقات متوقع، کہا بات چیت سے شراکت داری کو ملے گی نئی رفتار

وزیراعظم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں انڈونیشیا میں ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو
وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 8:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

جکارتہ: وزیر اعظم نریندر مودی منگل کو انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما کلیدی شعبوں میں بھارت-انڈونیشیا کے بیچ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی رفتار دیں گے۔

ملاقات سے پہلے پی ایم مودی نے کہا کہ صدر پرابوو نے جس طرح ذاتی طور پر ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، اس سے وہ بہت خوش ہیں اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی بات چیت سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

پی ایم مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے دورے کے پہلے حصے کے طور پر پیر کی سہ پہر جکارتہ پہنچے۔ ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے ان کا استقبال کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ صدر پرابوو سوبیانتو نے جس طرح ایئرپورٹ پر میرا استقبال کیا اس سے میں بہت خوش ہوں۔ سال 2018 میں ہم نے اپنے تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھایا، جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ "اس دورے کے دوران، صدر پرابوو سوبیانتو اور میں مختلف شعبوں میں اس شراکت داری کو مزید تیز کرنے کے مقصد سے بات چیت کریں گے۔" منگل کی میٹنگ میں توقع ہے کہ دونوں ملک دفاع اور سمندری شراکت داری، ضروری معدنیات، خوراک کی حفاظت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔

بات چیت میں جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لینے کی امید ہے، جس میں بھارت اور انڈونیشیا نے مئی سال 2018 میں توسیع کی تھی۔ یہ پی ایم مودی کا انڈونیشیا کا چوتھا دورہ ہے، لیکن تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک پہنچانے کے بعد ان کا پہلا دو طرفہ دورہ ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ "صدر پرابوو اور میں یوگیہ کارتا میں پرمبانن مندر کمپلیکس کا بھی دورہ کریں گے۔ پرمبانن مندر کمپلیکس، انڈونیشیا کے سب سے بڑے ہندو مندر کمپلیکس اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ پی ایم مودی نے پہلے کہا تھا کہ پرمبانن دورے سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان ثقافتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

یہ دورہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔'' میں انڈونیشیا میں رہتے ہوئے بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کرنے کے موقعے کا بھی بے حد منتظر ہوں۔'

انڈونیشیا میں بھارتی سفیر نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنما اس دورے کے دوران مندر کے احاطے میں بحالی کا کام شروع کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے گذشتہ سال نئی دہلی کے دورے کے دوران صدر پرابوو سے ملاقات کی تھی، جہاں دونوں فریقوں نے اسٹریٹجک اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے مقصد سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ انڈونیشیا کا دورہ پی ایم مودی کے تین ملکوں کے دورے کی پہلی منزل ہے، جس کے بعد وہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جائیں گے۔

مزید پڑھیں:

آسٹریلیا کے دورے سے قبل پی ایم مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی، میلبورن پولیس نے شروع کی تحقیقات

ہندوستان اور جاپان نے دفاع، توانائی اور اے آئی میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے

'کیا مودی حکومت خفیہ طور پر پاکستان سے مذاکرات کر رہی ہے؟'، وزارت خارجہ کا جواب آ گیا

وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر سے فون پر بات چیت، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر دیا زور

TAGGED:

INDONESIAN PREZ PRABOWO
DEFENCE MARITIME COOPERATION
PM MODI MEET PRABOWO SUBIANTO
بھارت انڈونیشیا تعلقات
PM MODI INDONESIAN VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.