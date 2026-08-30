پی ایم مودی کو ازبکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا
مودی نے اپنے خطاب میں کہا ازبکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا جانا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔
Published : August 30, 2026 at 7:30 PM IST
تاشقند: وزیر اعظم نریندر مودی کو اتوار کو غیر ملکی رہنماؤں کے لیے ازبکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز "اولی درجالی دوستلک" سے نوازا گیا۔ انہوں نے یہ ایوارڈ ہندوستان اور ازبکستان کے درمیان پائیدار دوستانہ تعلقات کو وقف کیا۔ مودی تجارت، صاف توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ازبکستان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔
وزیر اعظم کو یہ اعزاز ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مودی نے کہا، "میں 'اولی درجالی دوستلک' ایوارڈ حاصل کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس ایوارڈ کو ہندوستان اور ازبکستان کے درمیان پائیدار تعلقات کے لیے وقف کرتا ہوں۔
وزارت خارجہ نے ایکس پر کہا کہ وزیر اعظم کو یہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے لیے دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ اعزاز ہندوستان کے 1.4 بلین لوگوں کو وقف کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ دونوں تہذیبوں کے درمیان پائیدار دوستی کی علامت ہے۔
مودی نے اپنے خطاب میں کہا ازبکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا جانا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگ اس اعزاز کے نام پر استعمال ہونے والے لفظ دوستلک سے بخوبی واقف ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں لفظ 'دوستلک' دن میں سو بار نہ بولا گیا ہو۔ آج آپ نے اس لفظ کا اصل ماخذ سامنے لایا ہے۔ 'دوستلک' کا مطلب دوستی ہے۔ یہ لفظ خود ہندوستان-ازبکستان تعلقات کی روح کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔"
مودی نے کہا کہ یہ اعزاز حاصل کرنا ان کا ذاتی اعزاز نہیں بلکہ 1.4 بلین ہندوستانیوں کا اعزاز ہے۔ تمام ہندوستانیوں کی طرف سے، میں ازبیکستان کی عوامی حکومت اور اپنے پیارے دوست صدر جمہوریہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس اعلیٰ ترین اعزاز کو بڑی عاجزی کے ساتھ قبول کرتا ہوں اور اسے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے دوستانہ تعلقات اور ہماری مشترکہ وراثت کے لیے وقف کرتا ہوں۔
اس سے پہلے، مودی نے میرزییوئیف کے ساتھ بات چیت کی، جس کے بعد ہندوستان اور ازبکستان نے اپنے تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم 31 اگست سے یکم ستمبر تک منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تاشقند سے کرغزستان جائیں گے۔