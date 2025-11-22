ETV Bharat / international

پی ایم مودی نے جی 20 میں چار نئے پہل کی تجویز پیش کی، عالمی ترقی کے پیرامیٹرز پر گہری نظر ثانی کرنے پر زور

وزیر اعظم نریندر مودی نے جوہانسبرگ میں G20 سربراہی اجلاس میں ایک سیشن سے خطاب کیا۔

پی ایم مودی نے جی 20 میں چار نئے پہل کی تجویز پیش کی
پی ایم مودی نے جی 20 میں چار نئے پہل کی تجویز پیش کی (Source: X/ @narendramodi)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 22, 2025 at 8:58 PM IST

جوہانسبرگ: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں جی 20 لیڈروں کی چوٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے ان کا استقبال کیا۔ چوٹی کانفرنس میں، پی ایم مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے بات چیت کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا بھی شرکت کر رہے ہیں۔

بعد ازاں پی ایم مودی نے جی 20 لیڈرس سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں، انہوں نے کئی نئے اقدامات تجویز کیے اور عالمی ترقی کے پیرامیٹرز پر گہری نظر ثانی کرنے پر زور دیا۔ اپنی تقریر کے بعد، پی ایم مودی نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا، "میں نے جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں جی 20 سربراہی اجلاس کے پہلے اجلاس میں بات کی، جس میں جامع اور پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ افریقہ پہلی بار جی 20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اب ہمارے لیے صحیح وقت ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی نمونوں پر نظر ثانی کریں اور اس میں پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کریں۔" انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تہذیبی اقدار، خاص طور پر انٹیگرل ہیومنزم کا اصول آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔

وزیر اعظم مودی نے جی 20 کے اندر ایک "عالمی روایتی علم کے ذخیرے" کے قیام کی تجویز پیش کی، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ دنیا بھر میں بہت سی کمیونٹیز ماحولیاتی طور پر متوازن، ثقافتی طور پر امیر، اور سماجی طور پر مربوط طرز زندگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی انڈین نالج سسٹمز پہل اس پلیٹ فارم کی بنیاد بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذخیرہ روایتی علم کو دستاویزی اور شیئر کرے گا جو پائیدار زندگی کے وقت کے آزمائشی ماڈلز کو ظاہر کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ علم آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔

پی ایم مودی نے کہا، "میں نے ہمہ جہت ترقی کے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کچھ قابل عمل تجاویز پیش کیں۔ ان میں سے پہلی ایک جی 20 عالمی روایتی علم کا ذخیرہ بنانا ہے۔ اس میدان میں ہندوستان کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ اس سے ہمیں اچھی صحت اور بہبود کے لیے اپنے اجتماعی علم کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔"

جی 20 گلوبل ہیلتھ کیئر ریسپانس ٹیم کے قیام کی تجویز

پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان نے جی 20 گلوبل ہیلتھ کیئر ریسپانس ٹیم کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم صحت کی ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات کے وقت مل کر کام کرتے ہیں تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی 20 کے رکن ممالک سے تربیت یافتہ طبی ماہرین کی ایک ٹیم بنائی جائے جو کسی بھی ہنگامی صورت حال میں فوری طور پر تعیناتی کے لیے تیار ہوں۔

ٹرمپ نے سربراہی اجلاس کا بائیکاٹ کیا

اس بار جی 20 رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں امریکہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سربراہی اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی افریقہ اپنی سفید فام افریقی آبادی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔

2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد نریندر مودی کا جنوبی افریقہ کا یہ چوتھا سرکاری دورہ ہے۔ انہوں نے پہلی بار 2016 میں دو طرفہ دورے پر جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2018 اور 2023 میں برکس سربراہی اجلاس کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا۔

اس سال کا جی 20 سربراہی اجلاس اہم ہے کیونکہ یہ انڈونیشیا، ہندوستان اور برازیل کے بعد گلوبل ساؤتھ میں منعقد ہونے والا لگاتار چوتھا سربراہی اجلاس ہے۔ انڈونیشیا (2022)، ہندوستان (2023) اور برازیل (2024) کے بعد جنوبی افریقہ نے 2025 کے لیے G20 کی صدارت سنبھالی۔

اپنے جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران پی ایم مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعاون اور اپنے ملکوں کے درمیان جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

