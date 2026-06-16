ایوین میں جی 7 سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اور صدر ٹرمپ کی 16 مہینوں میں پہلی بار ملاقات
مودی کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
Published : June 16, 2026 at 8:48 PM IST
ایوین (فرانس): وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 16 ماہ بعد ملاقات ہوئی۔سربراہی اجلاس کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ سطحی میٹنگ کے مقام پر گروپ فوٹو کے بعد وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر سے مختصر بات کی۔
دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور ٹرمپ نے پی ایم مودی کو ہاتھ پر تھپکی دی۔ پچھلے سال فروری میں پی ایم کے واشنگٹن کے دورے کے بعد پی ایم مودی اور امریکی صدر کے درمیان یہ پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump seen interacting at the G7 Summit in Evian, France.— ANI (@ANI) June 16, 2026
(Video: DD News) pic.twitter.com/HIiZPZOyxR
وزیر اعظم اور امریکی صدر بھی جی 7 آؤٹ ریچ سیشن میں ایک ساتھ بیٹھے۔ اس سے پہلے، سربراہی اجلاس کے مقام پر پہنچنے پر، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر اعظم مودی کا استقبال کیا، جس کے بعد وزیر اعظم جی 7 کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ شامل ہوئے۔
اس خصوصی تصویر میں پی ایم مودی کے ساتھ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیین، اور برازیل کے صدر لواسیو ڈا سلوا ان سمیت کئی ممتاز عالمی رہنماؤں کو بھی دکھایا گیا ہے۔
ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں تین ہندوستانیوں پر فائرنگ کی تھی جس میں وہ مارے گئے تھے۔ اس معاملے پر ملک بھر میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بارہا یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے آپریشن سندور کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی تھی۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attends the Outreach Session of G7 Summit in Evian, France.— ANI (@ANI) June 16, 2026
(Video source: DD News) pic.twitter.com/pkLSwviEwM
بحریہ کا مسئلہ اس لیے نمایاں ہے کہ جب بھارت نے اس معاملے پر اعتراض کیا تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی کارروائی کو درست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی امریکی پابندی کی خلاف ورزی کرے گا اسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے ایوین میں G7 سربراہی اجلاس کے آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کی۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور خاتون اول بریگزٹ میکرون نے ریزورٹ ٹاؤن ایوین-لیس-بینس میں 52 ویں جی 7 سربراہی اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ فرانس دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ رہنما تین دن عالمی سلامتی، اقتصادی استحکام اور حال ہی میں اعلان کردہ امریکہ ایران امن فریم ورک پر تبادلہ خیال کریں گے۔
پی ایم مودی فرانسیسی صدر کی سرکاری دعوت پر اس اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے منگل کو فرانس کے شہر پہنچے۔ یہ خصوصی دعوت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہندوستان 13ویں بار ایک پارٹنر ملک کے طور پر چوٹی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے، اور یہ بھی ساتویں مرتبہ ہے کہ وزیر اعظم اس عالمی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔
Reached Geneva short while ago, from where I will go to Evian for the G7 Summit. At the airport, met Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. Had a great discussion with him.@ParmelinG pic.twitter.com/TN6GL9Uu8p— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
اس ملاقات میں سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے، اس کے بعد جرمن چانسلر فریڈرک مرز، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی، یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیین، اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا آئے۔
ٹرمپ کی شرکت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب واشنگٹن اور تہران نے ایک اہم امن فریم ورک کا اعلان کیا ہے۔ یہ مسئلہ سربراہی اجلاس کے مباحثوں میں نمایاں طور پر سامنے آئے گا۔ میٹنگ سے پہلے، میکرون نے اہم جغرافیائی سیاسی تنازعات، اقتصادی چیلنجز، اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر مرکوز ایک ایجنڈا پیش کیا۔