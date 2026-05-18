سویڈن میں پی ایم مودی نے یوروپ کی اعلیٰ کمپنیوں سے بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی
پی ایم مودی نے سرکردہ یوروپی سی ای اوز کو سرمایہ کاری کا ایک جرأت مندانہ وژن پیش کیا۔
Published : May 18, 2026 at 9:17 AM IST
گوتھنبرگ: یوروپ کے کچھ بااثر کارپوریٹ لیڈروں کے ساتھ ایک سیشن میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے یوروپین راؤنڈ ٹیبل فار انڈسٹری (ERT) سے خطاب کیا اور کمپنیوں سے بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے 17 مئی کی شام کو سویڈن کے صنعتی مرکز اور یوروپی مینوفیکچرنگ طاقت کی علامت گوتھنبرگ میں منعقدہ اس اعلیٰ سطحی گول میز کانفرنس میں یوروپ کی کچھ بڑی کمپنیوں کے سینئر ایگزیکٹیوز سے خطاب کیا۔
اس تقریب کی مشترکہ میزبانی سویڈن کے وزیر اعظم الف کرسٹرسن اور یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کی۔ یہ حالیہ برسوں میں ہندوستان اور یوروپ کے درمیان سب سے اہم سفارتی اور کاروباری ملاقاتوں میں سے ایک تھی۔
My remarks during the CEO Roundtable in Sweden. We are committed to boosting business ties between our nations. https://t.co/LMY6itZufK— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
بڑی بڑی کمپنیوں کے نمائندے موجود
یوروپی راؤنڈ ٹیبل فار انڈسٹری سیشن میں ٹیلی کام، ٹیکنالوجی، توانائی، انفراسٹرکچر، ہیلتھ کیئر اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں کی بڑی کمپنیاں ایک ساتھ آئیں۔ ووڈافون، ایرکسن، نوکیا، اورنج، اے ایس ایم ایل، ایس اے پی، Capgemini، شیل، وولوو گروپ، میرسک، ایئربس، آسٹرا زینیکا، روچے، نیسلے اور یونی لیور جیسی کمپنیوں کے نمائندے موجود تھے۔
"تمام سودوں کی ماں"
سیشن کے دوران، وزیر اعظم مودی نے بھارت اور یوروپ کے درمیان گہرے صنعتی تعاون کے لیے ایک پانچ سیکٹر فریم ورک کا خاکہ پیش کیا اور وہاں موجود ہر کمپنی سے کہا کہ وہ اگلے پانچ سالوں میں بھارت کے ساتھ ایک نیا عہد کرے۔ انہوں نے حالیہ ہندوستان-یوروپ آزاد تجارتی معاہدے کے بارے میں بات کی، جسے انہوں نے "تمام سودوں کی ماں" کے طور پر بیان کیا اور وہ ساختی فوائد بیان کیے جو ہندوستان عالمی کاروباروں کو فراہم کرتا ہے۔ شراکت کے لیے جن پانچ ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں ٹیلی کام اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز، گرین ٹرانزیشن اور کلین انرجی، انفراسٹرکچر اور موبلٹی اور ہیلتھ کیئر اینڈ لائف سائنسز شامل ہیں۔
It was a delight to meet you in Gothenburg, President Ursula von der Leyen. Fully agree with you on the strong potential of India-Europe ties, especially in the wake of the India-EU Free Trade Agreement. @vonderleyen https://t.co/JIppBw0mLV— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
نئی کمپنیوں کی مدد کے لیے ایک ای آر ٹی انڈیا ڈیسک
وزیر اعظم نے بھارت-یوروپ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کئی ادارہ جاتی میکانزم بھی تجویز کیے ہیں۔ ان میں سالانہ انڈیا-یوروپ سی ای او گول میز، ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے سیکٹر کے لیے مخصوص ورکنگ گروپس، انڈیا میں کام کرنے والی کمپنیوں اور نئی کمپنیوں کی مدد کے لیے ایک ای آر ٹی (ERT) انڈیا ڈیسک یا انڈیا ایکشن گروپ اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ شپ پروجیکٹس کا حکومتی تعاون سے ادارہ جاتی جائزہ شامل ہے۔
Vi har en gemensam ambition att fördubbla vår bilaterala handel och våra investeringar inom fem år. Med nuvarande hastighet tror jag att det kan bli verklighet ännu tidigare.— Ulf Kristersson (@SwedishPM) May 17, 2026
Sverige är ett litet land men en stor handelsnation. Tack vare premiärminister Modi och EU-kommissionens… pic.twitter.com/7YzZcarWrk
ہندوستان-یوروپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ
سرمایہ کاروں کی حمایت کے لیے ہندوستان کے عزم پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ان تعاون کے ذریعے شناخت کیے گئے ہر بڑے پروجیکٹ کی حمایت کرے گی۔ گوتھنبرگ میٹنگ ہندوستان اور یوروپی یونین کے درمیان کئی اہم پیش رفتوں کے درمیان ہوئی۔ اس میں بھارت-یوروپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ، ایک نئی سکیورٹی اور دفاعی شراکت داری، ایک نقل و حرکت کا معاہدہ اور ہندوستان-یوروپی یونین تجارتی اور ٹیکنالوجی کونسل کے ذریعے جاری تعاون شامل ہے۔
دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام
ہندوستان کی اقتصادی ترقی پر زور دیتے ہوئے، وزیر اعظم نے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت، 1.4 بلین لوگوں کے گھر اور دنیا کے تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کے طور پر ملک کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے گزشتہ بارہ سالوں میں کی گئی اہم اصلاحات کا بھی ذکر کیا، جن میں جی ایس ٹی کا نفاذ، دیوالیہ اصلاحات، کارپوریٹ ٹیکس میں کمی، پیداوار سے منسلک ترغیبی اسکیمیں، ایف ڈی آئی لبرلائزیشن اور ریگولیٹری تعمیل میں کمی شامل ہیں۔
یوروپ کے سب سے بااثر کاروباری اداروں میں سے ایک
یوروپین راؤنڈ ٹیبل فار انڈسٹری ای آر ٹی (ERT) ایک فورم ہے جس میں صنعتی اور تکنیکی شعبوں میں بڑی یوروپی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تقریباً 55 چیف ایگزیکٹیوز اور چیئرپرسن شامل ہیں۔ اسے یوروپ کے سب سے بااثر کاروباری اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اقتصادی پالیسی کے معاملات پر یوروپی یونین کے اداروں اور رکن ریاستی حکومتوں کے ساتھ باقاعدگی سے مشغول رہتا ہے۔