میلبورن میں وزیر اعظم نے سی ای او فورم میں کی شرکت، بھارتی برادری نے پی ایم مودی کا پرجوش استقبال کیا
پی ایم مودی کا آسٹریلیا دورہ دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔
Published : July 9, 2026 at 9:29 AM IST
میلبورن، آسٹریلیا: وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے آسٹریلیائی ہم منصب انتھونی البانیز نے جمعرات کو میلبورن میں ہندوستان-آسٹریلیا سی ای او فورم میں شرکت کی۔ البانیز نے پی ایم مودی کا خیرمقدم کیا اور دونوں رہنماؤں نے ایک ساتھ تصویر کھنچوائی۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان اور آسٹریلیا کے ممتاز کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔
سی ای او فورم 2012 سے کام کر رہا ہے اور اسے 2023 میں پی ایم مودی اور البانیز نے دوبارہ شروع کیا تھا۔ امید ہے کہ یہ فورم اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرے گا اور مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری میں آسٹریلیا-بھارت تعاون کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا۔
Melbourne, Australia: PM Narendra Modi participates in the Australia- India CEO Forum in Melbourne, engaging with business leaders to strengthen economic cooperation, trade, investment, and bilateral business ties between India and Australia— IANS (@ians_india) July 9, 2026
(Source: PM Narendra Modi/ YT) pic.twitter.com/vwPbnG5Vpa
اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور مختلف اسٹیک ہولڈرز
سی ای او فورم ہر سال میٹنگ کرتا ہے اور حکومت کے سربراہوں کو ہندوستان اور آسٹریلیا دونوں کی اقتصادی خوشحالی کو بڑھانے کے طریقوں پر مشورہ دیتا ہے۔ سال بھر، سی ای او فورم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنے والے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتا ہے اور ان کا اہتمام کرتا ہے۔
Melbourne, Australia: PM Narendra Modi participates in the Australia–India CEO Forum in Melbourne and joins Australian Prime Minister Anthony Albanese and other dignitaries for a photo session— IANS (@ians_india) July 9, 2026
(Source: PM Narendra Modi/ YT) pic.twitter.com/fUiQh7V29P
پی ایم مودی پی ایم اینتھونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ چوٹی کانفرنس کی شریک صدارت کریں گے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں گے۔
مودی نے اس کو ناقابل فراموش قرار دیا
وزیر اعظم البانیز کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے علاوہ وہ آسٹریلوی گورنر جنرل سام موسٹین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کو، جب انہوں نے آسٹریلیا کا دورہ شروع کیا، پی ایم مودی کا میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔
#WATCH | Melbourne, Australia: Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese participate in India-Australia CEO Forum and Economic Roadmap Business reception.— ANI (@ANI) July 9, 2026
Prime Minister Narendra Modi is on a three-nation visit to Indonesia, Australia, and New… pic.twitter.com/lQPrsF02MM
انڈونیشیا سے پہنچے وزیر اعظم نے ہندوستانی برادری کی طرف سے جو گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اس کی تعریف کی اور اسے واقعی ناقابل فراموش قرار دیا۔ بدھ کی دیر شام (مقامی وقت کے مطابق) سخت سردی کے باوجود، بھارتی کمیونٹی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد پی ایم مودی کے استقبال کے لیے ہوٹل پہنچی۔ پی ایم مودی نے "بھارت ماتا کی جے" اور "مودی، مودی" کے نعروں کے درمیان ہندوستانی برادری سے ملاقات کی۔
انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں گرمجوشی
مقامی فنکاروں نے بھی پی ایم مودی کے آسٹریلیا میں استقبال کے لیے کئی ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ میلبورن میں موسم سرد ہونے کے باوجود ہندوستانی کمیونٹی کی جانب سے جو گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعی یادگار رہا۔ ہندوستان کے ساتھ ان کا پیار اور اٹل رشتہ ہمیشہ ہی بے پناہ خوشی اور فخر کا باعث رہا ہے۔ پی ایم مودی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں اس گرمجوشی کے لیے ہندوستانی برادری کا شکریہ ادا کیا۔
Melbourne, Australia: PM Narendra Modi says, " we have historic opportunities to increase cooperation in this sector. in india, there are immense possibilities for australia’s long-term investors in ports, airports, roads, railways, and urban infrastructure. today, national… pic.twitter.com/CuWKMXIEFD— IANS (@ians_india) July 9, 2026
"آسٹریلیا-انڈیا آرکسٹرا کی طرف سے 'ماں تجھے سلام' کی دل کو چھو لینے والی پیش کش شاندار تھی۔ اس نے خوبصورتی سے یہ ظاہر کیا کہ موسیقی کس طرح ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔" آرکسٹرا کے تمام ممبران کو اس یادگار پرفارمنس پر مبارکباد۔
کتھک کے شاندار پرفارمنس کا مشاہدہ کر کے خوش
ایک اور پوسٹ میں، پی ایم مودی نے کہا، "یہ 'وندے ماترم' کی عالمی مقبولیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب ہم اس کی 150ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔" پی ایم مودی نے آسٹریلیا کے قدیم آلے، ڈجیریڈو اور ہندوستان کے طبلے کے ذریعہ "شاندار" موسیقی کی کارکردگی کا بھی مشاہدہ کیا۔
Melbourne, Australia: PM Narendra Modi says, " we have historic opportunities to increase cooperation in this sector. in india, there are immense possibilities for australia’s long-term investors in ports, airports, roads, railways, and urban infrastructure. today, national… pic.twitter.com/CuWKMXIEFD— IANS (@ians_india) July 9, 2026
انہوں نے X پر لکھا، "ان دو لازوال آلات کے درمیان ہم آہنگی ہمارے دونوں ممالک کے درمیان گہرے ثقافتی رشتوں کو خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہے۔ موسیقی کی روایات کو برقرار رکھنے اور منانے کے لیے مسٹر رون مرے اور ڈاکٹر سیم ایونز کو مبارکباد۔" وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک استقبالیہ کے دوران کتھک کے شاندار پرفارمنس کا مشاہدہ کر کے بہت خوش ہیں۔
Melbourne, Australia: PM Narendra Modi says, " all of you have to take it to new heights. friends, many companies associated with clean energy are present here. in india, we are creating a manufacturing ecosystem for hydro projects, green hydrogen, solar modules, and windmills.… pic.twitter.com/mW2t1hDJFL— IANS (@ians_india) July 9, 2026
ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو تقویت
انہوں نے کہا، "یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہندوستانی رقص پورے آسٹریلیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔" اس سے پہلے، آسٹریلوی شہر پہنچنے کے بعد، پی ایم مودی نے کہا کہ وہ جمعرات کو آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز کے ساتھ بات چیت کرنے کے منتظر ہیں اور ان کے دورے سے ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملے گی۔
پی ایم مودی اس وقت اپنے تین ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا میں ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے، دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔