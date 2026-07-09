ETV Bharat / international

میلبورن میں وزیر اعظم نے سی ای او فورم میں کی شرکت، بھارتی برادری نے پی ایم مودی کا پرجوش استقبال کیا

پی ایم مودی کا آسٹریلیا دورہ دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔

pm modi participates in india australia ceo forum in melbourne Urdu News
وزیر اعظم نریندر مودی کا میلبورن، آسٹریلیا پہنچنے پر ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان نے پرتپاک استقبال کیا (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 9, 2026 at 9:29 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

میلبورن، آسٹریلیا: وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے آسٹریلیائی ہم منصب انتھونی البانیز نے جمعرات کو میلبورن میں ہندوستان-آسٹریلیا سی ای او فورم میں شرکت کی۔ البانیز نے پی ایم مودی کا خیرمقدم کیا اور دونوں رہنماؤں نے ایک ساتھ تصویر کھنچوائی۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان اور آسٹریلیا کے ممتاز کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔

سی ای او فورم 2012 سے کام کر رہا ہے اور اسے 2023 میں پی ایم مودی اور البانیز نے دوبارہ شروع کیا تھا۔ امید ہے کہ یہ فورم اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرے گا اور مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری میں آسٹریلیا-بھارت تعاون کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا۔

اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور مختلف اسٹیک ہولڈرز

سی ای او فورم ہر سال میٹنگ کرتا ہے اور حکومت کے سربراہوں کو ہندوستان اور آسٹریلیا دونوں کی اقتصادی خوشحالی کو بڑھانے کے طریقوں پر مشورہ دیتا ہے۔ سال بھر، سی ای او فورم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنے والے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتا ہے اور ان کا اہتمام کرتا ہے۔

پی ایم مودی پی ایم اینتھونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ چوٹی کانفرنس کی شریک صدارت کریں گے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں گے۔

مودی نے اس کو ناقابل فراموش قرار دیا

وزیر اعظم البانیز کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے علاوہ وہ آسٹریلوی گورنر جنرل سام موسٹین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کو، جب انہوں نے آسٹریلیا کا دورہ شروع کیا، پی ایم مودی کا میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔

انڈونیشیا سے پہنچے وزیر اعظم نے ہندوستانی برادری کی طرف سے جو گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اس کی تعریف کی اور اسے واقعی ناقابل فراموش قرار دیا۔ بدھ کی دیر شام (مقامی وقت کے مطابق) سخت سردی کے باوجود، بھارتی کمیونٹی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد پی ایم مودی کے استقبال کے لیے ہوٹل پہنچی۔ پی ایم مودی نے "بھارت ماتا کی جے" اور "مودی، مودی" کے نعروں کے درمیان ہندوستانی برادری سے ملاقات کی۔

انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں گرمجوشی

مقامی فنکاروں نے بھی پی ایم مودی کے آسٹریلیا میں استقبال کے لیے کئی ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ میلبورن میں موسم سرد ہونے کے باوجود ہندوستانی کمیونٹی کی جانب سے جو گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعی یادگار رہا۔ ہندوستان کے ساتھ ان کا پیار اور اٹل رشتہ ہمیشہ ہی بے پناہ خوشی اور فخر کا باعث رہا ہے۔ پی ایم مودی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں اس گرمجوشی کے لیے ہندوستانی برادری کا شکریہ ادا کیا۔

"آسٹریلیا-انڈیا آرکسٹرا کی طرف سے 'ماں تجھے سلام' کی دل کو چھو لینے والی پیش کش شاندار تھی۔ اس نے خوبصورتی سے یہ ظاہر کیا کہ موسیقی کس طرح ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔" آرکسٹرا کے تمام ممبران کو اس یادگار پرفارمنس پر مبارکباد۔

کتھک کے شاندار پرفارمنس کا مشاہدہ کر کے خوش

ایک اور پوسٹ میں، پی ایم مودی نے کہا، "یہ 'وندے ماترم' کی عالمی مقبولیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب ہم اس کی 150ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔" پی ایم مودی نے آسٹریلیا کے قدیم آلے، ڈجیریڈو اور ہندوستان کے طبلے کے ذریعہ "شاندار" موسیقی کی کارکردگی کا بھی مشاہدہ کیا۔

انہوں نے X پر لکھا، "ان دو لازوال آلات کے درمیان ہم آہنگی ہمارے دونوں ممالک کے درمیان گہرے ثقافتی رشتوں کو خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہے۔ موسیقی کی روایات کو برقرار رکھنے اور منانے کے لیے مسٹر رون مرے اور ڈاکٹر سیم ایونز کو مبارکباد۔" وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ میلبورن میں ہندوستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک استقبالیہ کے دوران کتھک کے شاندار پرفارمنس کا مشاہدہ کر کے بہت خوش ہیں۔

ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو تقویت

انہوں نے کہا، "یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہندوستانی رقص پورے آسٹریلیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔" اس سے پہلے، آسٹریلوی شہر پہنچنے کے بعد، پی ایم مودی نے کہا کہ وہ جمعرات کو آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز کے ساتھ بات چیت کرنے کے منتظر ہیں اور ان کے دورے سے ہندوستان-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملے گی۔

پی ایم مودی اس وقت اپنے تین ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا میں ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے، دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

پی ایم مودی کی آج انڈونیشیا کے صدر پرابوو سے ملاقات متوقع، کہا بات چیت سے شراکت داری کو ملے گی نئی رفتار

آسٹریلیا کے دورے سے قبل پی ایم مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی، میلبورن پولیس نے شروع کی تحقیقات

وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر سے فون پر بات چیت، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر دیا زور

'کیا مودی حکومت خفیہ طور پر پاکستان سے مذاکرات کر رہی ہے؟'، وزارت خارجہ کا جواب آ گیا

بھارت انڈونیشیا کو براہموس میزائل فراہم کرے گا جکارتہ نے مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا

ہندوستان اور جاپان نے دفاع، توانائی اور اے آئی میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے

TAGGED:

PM MODI AUSTRALIA VISIT
INDIA AUSTRALIA RELATIONS
INDIA AUSTRALIA RELATION
PM MODI VISIT AUSTRALIA
INDIA AUSTRALIA CEO FORUM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.