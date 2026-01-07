پی ایم مودی مجھ سے خوش نہیں، بھارت پر عائد بھاری ٹیرف پر ٹرمپ کا بیان
ٹرمپ کا یہ تبصرہ روس کے ساتھ توانائی کی جاری تجارت کے حوالے سے نئی دہلی کو کئی وارننگ کے بعد سامنے آیا ہے۔
Published : January 7, 2026 at 9:25 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا اعادہ کیا۔ تاہم انہوں نے روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر عائد بھاری محصولات سے پی ایم مودی کی ناراضگی کا بھی ذکر کیا۔
ہاؤس جی او پی ممبرز ریٹریٹ میں ٹرمپ نے پی ایم مودی کے ساتھ امریکی دفاعی فروخت اور ٹیرف کے بارے میں مودی سے اپنی بات چیت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا، حالانکہ تعلقات اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن ٹیرف کے معاملے نے تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "میرے پی ایم مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ مجھ سے خوش نہیں ہیں کیونکہ بھارت زیادہ ٹیرف ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب انہوں نے روس سے تیل کی خریداری کافی کم کر دی ہے۔"
بھارت پر مجموعی طور پر 50 فیصد محصولات روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے لگائے گئے تھے، جسے امریکہ یوکرین کے تنازع کے دوران روس کی معیشت کو سہارا دینے والا قدم سمجھتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک دن بعد آیا ہے جب انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئی دہلی نے روسی تیل کی درآمدات کے بارے میں امریکی خدشات کو دور نہیں کیا تو واشنگٹن بھارتی اشیاء پر محصولات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بنیادی طور پر وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ مودی بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اچھے انسان ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں، اور مجھے خوش کرنا ضروری تھا۔" اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ نے اپنی ٹیرف پالیسی کا بھی دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات امریکہ کو مالی فوائد فراہم کر رہے ہیں۔
ٹرمپ کے بیان ماسکو کے ساتھ توانائی کی تجارت کے حوالے سے نئی دہلی کو دی گئی کئی وارننگ کے بعد سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت نے روسی تیل کے معاملے پر ان کی مدد نہیں کی تو امریکہ ٹیرف میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس دباؤ کو براہ راست روس یوکرین جنگ سے جوڑ دیا۔
انہوں نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ رعایت پر روسی خام تیل خرید کر ماسکو کو مضبوط کر رہا ہے اور اسے بھارتی اشیاء پر بڑھتے ہوئے ٹیرف کی بنیاد قرار دیا۔ ٹرمپ نے ٹیرف کے دباؤ کو بھی بھارت کی کارروائیوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نئی دہلی ان کی ناراضگی سے واقف تھا اور مستحکم تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔
مزید برآں، امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو روس یوکرین تنازع میں ایک ممکنہ ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات چیت کی ہے، تاہم کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ بھارت نے پہلے ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ نئی دہلی روسی تیل خریدنا بند کر دے گا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ ایسی کوئی بات چیت یا یقین دہانی نہیں ملی ہے۔
