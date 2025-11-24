جی ٹوئنٹی سمٹ جنوبی افریقہ: سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم مودی نے اٹلی کی وزیر اعظم میلونی سے کی ملاقات

ETV Bharat / international

سربراہی اجلاس شروع ہونے سے پہلے دونوں رہنماؤں کو مصافحہ کرتے، مسکراتے ہوئے اور ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

جارجیا میلونی اور پی ایم مودی (ANI)
Published : November 24, 2025 at 9:59 AM IST

جوہانسبرگ (جنوبی افریقہ): وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوبی افریقہ میں جی 20 سربراہی اجلاس کے دوران اپنی اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی سے ملاقات کی۔ سربراہی اجلاس شروع ہونے سے پہلے دونوں رہنماؤں کو مصافحہ کرتے، مسکراتے ہوئے اور ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گفتگو کی ویڈیوز آن لائن گردش کرتی ہیں، جیسا کہ اس سے قبل دیگر عالمی تقریبات جیسے کہ جون 2025 میں G7 سربراہی اجلاس میں دیکھا گیا تھا۔

23 نومبر، 2025 کو پوسٹ کی گئی اس تصویر میں، وزیر اعظم نریندر مودی، جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ میں، G20 لیڈروں کے اجلاس کے موقع پر، اپنی اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے دوران (PTI)

یہ ملاقات اس سال کے شروع میں کینیڈا کے کناناسکس میں G7 سربراہی اجلاس میں ان کی سابقہ ​​بات چیت کے بعد ہوئی ہے۔ ان کے مضبوط تعلقات سفارتی حلقوں میں بحث کا موضوع رہے ہیں، میلونی کی کتاب، "میں جارجیا ہوں" کے ہندوستانی ایڈیشن کے پیش لفظ سے مزید زور دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان اور اٹلی کے درمیان مشترکہ تہذیبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ایم ای اے کے ترجمان رندھیر جیسوال بھی موجود تھے۔

عالمی چیلنجوں پر تعاون کے عزم کا اعادہ

اس سے قبل ہفتے کے روز، اطالوی وزیر اعظم نے جی 20 سربراہی اجلاس کے پہلے اجلاس کی تصاویر شیئر کی تھیں۔ انہوں نے جی 20 صدر، جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تصاویر پوسٹ کیں۔ ستمبر کے اوائل میں، رہنماؤں نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کی تھی، جہاں دونوں ممالک نے ہندوستان-اٹلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے اور یوکرین کے تنازعہ سمیت اہم عالمی چیلنجوں پر تعاون کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

پارٹنرشپ کو گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم

ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے لکھا، "وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ ہم نے ہندوستان-اٹلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو گہرا کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا اور یوکرین میں لڑائی کے جلد خاتمے میں دلچسپی ظاہر کی۔" پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے، "ہندوستان-یوروپی یونین کے لیے ایک فائدہ مند تجارتی معاہدہ طے کرنے اور آئی ایم ای ای ای سی (IMEEEC، India Middle East Europe Economic Corridor) پہل کے ذریعے رابطے کو فروغ دینے میں اٹلی کے فعال تعاون کے لیے پی ایم میلونی کا شکریہ۔"

جی 20 سمٹ کے دوران جارجیا میلونی اور پی ایم مودی (ANI)

مشترکہ اسٹریٹجک ایکشن پلان

وزارت خارجہ کے مطابق، رہنماؤں نے سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی، خلائی، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، عوام سے عوام کے تعلقات اور انسداد دہشت گردی جیسے شعبوں میں دو طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور مثبت انداز میں جائزہ لیا۔ مزید برآں، MEA نے کہا کہ "دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-29 کے مطابق شراکت کو مزید گہرا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔"

جارجیا میلونی اور پی ایم مودی (ANI)

باہمی تعلقات مضبوط ہوتے رہیں گے

وزیر اعظم میلونی نے باہمی طور پر فائدہ مند ہندوستان-یوروپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے جلد اختتام اور 2026 میں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والی AI امپیکٹ سمٹ کی کامیابی کے لیے اٹلی کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔

دونوں رہنما اس سے قبل اس سال جون میں کناناسکس، کینیڈا میں 51ویں G7 سربراہی اجلاس کے دوران ملے تھے۔ پی ایم مودی نے ہندوستان اور اٹلی کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے رہیں گے جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔

