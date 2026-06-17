پی ایم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، ہرمز کے راستے محفوظ جہاز رانی کی اپیل
صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم مودی نے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ جہاز رانی پر زور دیا۔
Published : June 17, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 8:17 PM IST
ایوین (فرانس): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو فرانس میں جی 7 رہنماؤں کے ظہرانے کے دوران ایک اہم ملاقات کی۔ 16 ماہ سے زائد عرصے میں اپنی پہلی دوطرفہ ملاقات سے قبل، انہوں نے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی۔
صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران پی ایم مودی نے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ جہاز رانی کے بارے میں بات کی۔ توقع ہے کہ ان کی بات چیت میں تجارت، توانائی کے تعاون اور علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے جیسے اہم دو طرفہ امور کا احاطہ کیا جائے گا۔
امید ہے کہ یہ معاہدہ ملاحوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گامودی
پی ایم مودی نے ٹرمپ سے کہا، ’’امید ہے کہ معاہدہ سمندری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔‘‘ پی ایم مودی نے امریکی صدر ٹرمپ سے کہا، "ہم نے ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا ہے کہ سمندر میں نیویگیشن کی آزادی کی ضمانت ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پر اصرار کرنا چاہیے۔ لاکھوں ہندوستانی بحری جہاز دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ (ایران کے ساتھ) معاہدہ سمندری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا اور اسے ترجیح دے گا۔"
#WATCH | Evian, France | PM Modi tells US President Trump, " we have always said that freedom of navigation should be ensured and we should also stress upon that. lakhs of indian seafarers are om duty in different seas of the world in the sector of maritime trade. i believe that… pic.twitter.com/zeELdPyozB— ANI (@ANI) June 17, 2026
میں پی ایم مودی کا دوست ہوں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک میں صدر ہوں، وائٹ ہاؤس میں ان کا (بھارت) بہت اچھا دوست ہے، یہاں ہر کوئی بھارت کو پسند کرتا ہے اور وہ اس شخص (پی ایم نریندر مودی) کی بہت عزت کرتے ہیں۔
#WATCH | Evian, France | US President Donald Trump says, " as long as i am president, they (india) have a great friend in the white house...everyone here loves india and they have tremendous respect for this (pm narendra modi) man."— ANI (@ANI) June 17, 2026
(video: reuters) pic.twitter.com/Bsz8XqEBuh
کیا امریکہ روس پر پابندیاں لگائے گا؟ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ روس پر دوبارہ پابندیاں عائد کریں گے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، "ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہم تیل کی قیمتوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ تیزی سے گر رہی ہیں... قیمتیں گر رہی ہیں اور جلد ہی وہیں واپس آجائیں گی جہاں وہ چار ماہ پہلے تھیں۔ مزید برآں، ہمارے پاس جوہری ہتھیاروں سے پاک ایران ہو گا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم اس بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔"