پی ایم مودی جی 20 میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ پہنچے، آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے ملاقات
پی ایم مودی جی 20 سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے جوہانسبرگ پہنچے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال شاندار کیا گیا۔
Published : November 22, 2025 at 9:10 AM IST
جوہانسبرگ (جنوبی افریقہ): وزیر اعظم نریندر مودی جی 20 سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے جمعہ کو جنوبی افریقہ کی راجدھانی جوہانسبرگ پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر روایتی انداز میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ائیرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے والے ثقافتی پرفارمنس گروپ خاص انداز میں زمین پر لیٹ کر خیر مقدم کہا۔ اس دوران پی ایم مودی نے بھی جھک فن کاروں کو سلام کیا۔
Watch: Prime Minister Narendra Modi arrived in Johannesburg, South Africa, and was warmly welcomed by a cultural performance troupe at the airport
(Visuals from his arrival) pic.twitter.com/9h5yS05Jud
جمعہ کو جی 20 لیڈروں کے اجلاس کے موقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی نے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ نے اس بات کی جانکاری دی۔
وزارت خارجہ نے پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ "دونوں رہنماؤں نے گذشتہ پانچ برسوں میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان گہرے اور متنوع تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم البانی نے بھارت میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کیا۔" دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔
دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور سٹریٹجک تعلقات، دفاع اور سلامتی، توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری، اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، نقل و حرکت، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت متعدد شعبوں میں باہمی تعاون کو گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرائے اعظم نے باہمی تشویش کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
Had a very good meeting with PM Albanese of Australia. This year, the strategic partnership between our nations completes 5 years and these years have witnessed transformative outcomes that have deepened our cooperation.
During our talks today, emphasised three key sectors,… pic.twitter.com/SjPixu4iek
اپنی ملاقات کے دوران، پی ایم مودی اور پی ایم البانی نے نوٹ کیا کہ باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات کو نمایاں طور پر فروغ دیا ہے۔ اپنے مشترکہ وژن کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے بھارت-آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عہد کیا۔
پی ایم مودی کی بھارتی کمیونٹی سے ملاقات
وہیں اس موقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو بھارتی نژاد ٹیک انٹرپرینیورز اور جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کی اور ان سے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔
مودی جو کہ جی 20 لیڈرز سمٹ میں شرکت کے لیے جوہانسبرگ میں ہیں، نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی ہندوستانی نژاد ٹیک انٹرپرینیورز کے ساتھ "نتیجہ خیز بات چیت" ہوئی اور انھوں نے فن ٹیک، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، زراعت، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، طبی آلات وغیرہ جیسے شعبوں میں کیے جانے والے کام کے بارے میں بات کی۔
انہوں نے کہا کہ "ان سے ہندوستان کے ساتھ اپنی مصروفیات کو مزید بڑھانے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔" وزیر اعظم نے جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بھی ملاقات کی جو مختلف کمیونٹیز اور تنظیموں کے ساتھ سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ پی ایم مودی جی 20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو 21 سے 23 نومبر تک منعقد ہوگی۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہوگا کیونکہ یہ افریقی براعظم میں منعقد ہونے والا پہلا جی 20 سربراہی اجلاس ہے۔ وہ بھارت اور گلوبل ساؤتھ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ پی ایم مودی کا جنوبی افریقہ کا چوتھا سرکاری دورہ ہوگا۔ انہوں نے اس سے قبل 2016 وہاں کا دورہ کیا تھا، نیز 2018 اور 2023 میں دو برکس سربراہی اجلاسوں میں شرکت کی تھی۔
یہ جی 20 کی مسلسل چوتھی میٹنگ ہے جس کی میزبانی گلوبل ساؤتھ نے کی ہے۔ اس سے قبل انڈونیشیا، بھارت، اور برازیل صدارت پر فائز تھے۔ جنوبی افریقہ سے پہلے جی 20 کی صدارت برازیل (2024)، بھارت (2023) اور انڈونیشیا (2022) کے پاس تھی۔
