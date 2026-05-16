ETV Bharat / international

پی ایم مودی نیدرلینڈ پہنچے، کہا سبھی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار

وزیراعظم پانچ ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈ پہنچے۔ بھارت-یورپی یونین معاہدے کے پیش نظر یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے۔

Dutch Foreign Minister Tom Berendsen greeting Narendra Modi at the airport after landing in the Netherlands on Friday.
ہالینڈ کے وزیر خارجہ ٹام بیرینڈسن جمعہ کو نیدرلینڈ کے ہوائی اڈے پر نریندر مودی کا استقبال کرتے ہوئے (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 16, 2026 at 8:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ایمسٹرڈیم: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پانچ ممالک کے دورے کے دوسرے مرحلے میں جمعہ کو نیدرلینڈ پہنچے، جہاں وہ اپنے ڈچ ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے بات چیت کریں گے۔

ہوائی اڈے پر پی ایم مودی کا استقبال ریئر ایڈمرل لوجر برومیلر، ایڈجوٹینٹ جنرل اور چیف آف دی ملٹری ہاؤس آف ہز میجسٹی دی کنگ نے کیا۔ اس موقعے پر وزیر اعظم کے استقبال میں ڈچ وزیر خارجہ ٹام بیرینڈسن؛ اور نیدرلینڈ میں بھارت کے سفیر کمار توہین کے ساتھ ساتھ ہالینڈ کی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود رہے۔

اپنی آمد کے فوراً بعد، وزیر اعظم نے ایک سوشل میڈیا 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ایمسٹرڈیم پہنچ گئے۔ نیدرلینڈ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہندوستان-یورپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے نے تجارتی اور سرمایہ کارانہ روابط کو بڑا حوصلہ دیا ہے۔"

وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈ کے اپنے دو روزہ دورے کو دونوں ممالک کے درمیان سیمی کنڈکٹرز، پانی، صاف توانائی اور کئی دیگر شعبوں میں تعلقات کو گہرا کرنے کا ایک موقع قرار دیا۔

سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا کہ وہ ڈچ وزیر اعظم راب زیٹن اور بادشاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ وہ سنیچر کو ملک میں ہندوستانی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔

واضح رہے کہ نیدرلینڈ پہنچنے سے پہلے، پی ایم مودی نے جمعہ کو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النہیان سے ملاقات کی اور ملک کے لیے بھارت کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔

وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ نئی دہلی مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے علاقائی عدم استحکام کے درمیان ابوظہبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات کی قیادت سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے متحدہ عرب امارات کو اپنا "دوسرا گھر" قرار دیا اور اماراتیوں کا ان کے پرتپاک استقبال کے لیے شکریہ ادا کیا۔

پی ایم مودی نے کہا کہ "میں اس پرتپاک استقبال کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں،" اور مزید کہا کہ اپنے دورے کے دوران یو اے ای کی فضائیہ کے طیارے سے انھیں جو اسکارٹ ملا وہ بھارت کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے۔

وزیر اعظم نے اتر پردیش میں حالیہ قدرتی آفت پر اظہار تعزیت کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ پی ایم مودی نے کہا، "ہم یو اے ای پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح سے یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا وہ کسی بھی طرح سے ناقابل قبول ہے۔"

یو اے ای کی قیادت کے حالات سے نمٹنے کی تعریف کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ "ان مشکل حالات میں آپ نے جس تحمل، ہمت اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔" انہوں نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کی "قومی اتحاد، سلامتی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے" کی کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ پی ایم مودی نے ان مشکل وقتوں میں خلیجی ملک میں ہندوستانی برادری کی حمایت کرنے پر متحدہ عرب امارات کی حکومت اور شاہی خاندان کی تعریف کی۔

مزید پڑھیں:

پی ایم مودی پانچ ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچے، کہا طرح سے یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا وہ ناقابل قبول

پی ایم مودی کی سونا نہ خریدنے کی اپیل پرسونے کے تاجروں میں تشویش ،موم بتیاں جلا کر احتجاج کیا

TAGGED:

PM MODI EUROPE VISIT
PM MODI LANDS IN NETHERLANDS
INDIA NETHERLANDS TIES
PM MODI FOREIGN TRIP
PM MODI NETHERLANDS VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.