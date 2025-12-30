پی ایم مودی نے پوتن کی رہائش گاہ پر حملے کی مذمت کی، کہا: بہت 'گہری تشویش' میں ہوں
روس نے پیر کو دعویٰ کیا کہ یوکرین کے ڈرون نے ماسکو کے شمال میں پوتن کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔
Published : December 30, 2025 at 6:46 PM IST
نئی دہلی: روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہیں روسی صدر پوتن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں پر گہری تشویش ہے۔ پی ایم مودی نے زور دے کر کہا کہ دشمنی کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششیں بہترین راستہ ہے۔
وزیر اعظم مودی نے منگل کو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں روسی فیڈریشن کے صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں سے گہری تشویش میں مبتلا ہوں۔ دشمنی کے خاتمے اور امن قائم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششیں بہترین راستے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم تمام متعلقہ افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کوششوں پر توجہ دیں اور کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کریں جس سے انہیں نقصان پہنچے۔"
روس نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے یوکرین کے ڈرون نے ماسکو کے شمال میں پوتن کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ماسکو کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ماسکو روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے بھی پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش کی مذمت کی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس حملے کو قابل مذمت فعل قرار دیا ہے جس سے سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "متحدہ عرب امارات روسی فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کرتا ہے، اور اس المناک حملے اور اس سے سلامتی اور استحکام کو لاحق خطرات کی مذمت کرتا ہے"۔
بیان میں کہا گیا، "وزارت خارجہ نے روسی صدر کے ساتھ ساتھ روسی حکومت اور عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزارت نے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے UAE کی جانب سے ہر قسم کے تشدد کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔"
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہونے والے ڈرون حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ڈرون کو پہلے ہی مار گرایا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ روس مناسب وقت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ لاوروف نے یوکرین کے حملوں کو کیف اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر اپنا موقف تبدیل کرے گا اور مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔