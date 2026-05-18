سویڈن دورہ ختم کر کے پی ایم مودی ناروے کے لیے روانہ، انڈیا-نارڈک سربراہی کانفرنس میں شرکت متوقع
یہ 43 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا ناروے کا پہلا دورہ ہوگا۔ پی ایم مودی تیسری انڈیا-نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
Published : May 18, 2026 at 12:42 PM IST
گوتھنبرگ: وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پیر کو ناروے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 43 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا ناروے کا یہ پہلا دورہ ہوگا اور پی ایم مودی کا اس نارڈک ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔
ناروے میں وزیر اعظم تیسری انڈیا-نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور ملک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ منگل کو اوسلو میں بھارت-نارڈک چوٹی کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس میں پی ایم مودی اور ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن سے ان کے ہم منصب شرکت کریں گے۔
A visit advancing innovation, sustainability and strategic cooperation. PM Narendra Modi departed from Gothenburg for Oslo after a productive visit marked by the elevation of India-Sweden ties to a Strategic Partnership. The visit opened a new chapter in India-Sweden ties. Next… pic.twitter.com/upurttbNCZ— IANS (@ians_india) May 18, 2026
اپنے دو روزہ دورے کے دوران پی ایم مودی بادشاہ ہرالڈ پنجم اور ملکہ سونجا سے بھی ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر سٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ پی ایم مودی ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ انڈیا-ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق، یہ دورہ دو طرفہ تجارت کو تیز کرنے کا ایک بہترین موقع بھی ہو گا، جس کی مالیت 2024 میں تقریباً 2.73 بلین ڈالر تھی۔
اس سے قبل سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران پی ایم مودی نے اپنے سویڈش ہم منصب الف کرسٹرسن کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع اور دیگر اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت کی۔
انہوں نے بھارت-سویڈن تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک بڑھانے پر اتفاق کیا، جو دو طرفہ تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ ان کے سویڈن کے دورے کے کئی اہم نتائج برآمد ہوئے جو بھارت اور سویڈن کے تعلقات میں نئی رفتار پیدا کریں گے۔
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) emplanes for Oslo, Norway after concluding his visit to Sweden.— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
He will hold talks with Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/2Bz6C9Pd42
انہوں نے کہا کہ "ہمارے تعلقات کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلنے، مشترکہ اختراعی شراکت داری اور بھارت -سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کاریڈور کو شروع کرنے سے لے کر اگلے پانچ برسوں میں دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے تک، بات چیت بہت نتیجہ خیز رہی۔"
اتوار کے روز، پی ایم مودی کو پولر اسٹار کے رائل آرڈر، ڈگری کمانڈر گرینڈ کراس سے بھی نوازا گیا۔ بعد میں، پی ایم مودی نے صنعت کاروں کی ایک یورپی گول میز سے بھی خطاب کیا، جہاں انہوں نے سویڈش کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ مینوفیکچرنگ، گرین ہائیڈروجن مشن، صاف توانائی اور دیگر شعبوں میں اپنی موجودگی کو بڑھائیں۔
سال 2025 میں بھارت اور سویڈن کے بیچ تجارت 7.75 بلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ پی ایم مودی کا سویڈن کا دورہ ہالینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے ان کے غیر ملکی دوروں کا حصہ تھا، جس کا مقصد کئی اہم شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا تھا۔
مزید پڑھیں:
بھارت اور ہالینڈ دونوں کے لیے ہم خیال شراکت داروں پر بھروسہ کرنا ضروری: ڈچ پی ایم جیٹن
سویڈن میں پی ایم مودی نے یوروپ کی اعلیٰ کمپنیوں سے بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی
پی ایم مودی نیدرلینڈ پہنچ گئے، کہا سبھی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار
پی ایم مودی پانچ ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچے، کہا طرح سے یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا وہ ناقابل قبول