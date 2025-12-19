وزیر اعظم مودی کا سلطنتِ عمان کا دورہ، مودی کو آرڈر آف عمان سے نوازا گیا
پی ایم مودی کو عمان کے دورے کے دوران آرڈر آف عمان سے نوازا گیا۔
Published : December 19, 2025 at 9:59 AM IST
مسقط، عمان: عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی کو دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی شراکت کے لیے خصوصی شہری اعزاز آرڈر آف عمان سے نوازا۔ یہ اعزاز وزیر اعظم مودی کو ان کے عمان کے دو روزہ دورے کے دوران دیا گیا۔ اپنے تین ملکوں کے دورے کے دوران مودی پہلے ہی اردن اور انڈونیشیا کا دورہ کر چکے ہیں۔
وزیر اعظم مودی کو یہ اعزاز دیگر ممالک کے 28 سے زیادہ اعلیٰ ترین شہری اعزازات کے ساتھ دیا گیا ہے۔ حال ہی میں، انہیں ایتھوپیا میں "ایتھوپیا کے عظیم اعزاز نشان" اور کویت میں "آرڈر آف مبارک الکبیر" سے نوازا گیا۔
Honoured to receive the Order of Oman (First Class). My gratitude to His Majesty Sultan Haitham bin Tarik, the Government and people of Oman for this honour. This is a symbol of affection and trust between the people of India and Oman.— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2025
For centuries, our ancestors have been… pic.twitter.com/PCtUccPqg5
اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ
پی ایم مودی کے عمان کے دورے کے دوران، دونوں فریق تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور ثقافت میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی بدھ کو مسقط پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
21ویں صدی کا ہندوستان بڑے اور فوری فیصلے لیتا ہے: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 21ویں صدی کا ہندوستان بڑے اور تیز فیصلے لیتا ہے، بڑے اہداف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور بروقت نتائج دیتا ہے۔ مودی، جو عمان کے دو روزہ دورے پر ہیں، ہندوستانی طلباء اور کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ ریمارکس کہے۔ طلباء اور ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان نے گرمجوشی سے مودی کا استقبال کیا اور پرجوش تالیوں اور نعروں سے ان کا خیرمقدم کیا۔
ہمارا تنوع ہماری ثقافت کی مضبوط بنیاد
اپنے خطاب کے دوران مودی نے سامعین کو "منی انڈیا" قرار دیا جس کے بعد سامعین ’’مودی، مودی، مودی‘‘ کے نعروں سے گونج اٹھے۔ وہ نعرے لگانے لگے۔ اس موقع پر ہندوستان کے مختلف حصوں سے لوگوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "آج ہم سب ایک خاندان کی طرح جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک اور ٹیم انڈیا کا جشن منا رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارا تنوع ہماری ثقافت کی مضبوط بنیاد ہے۔"
" بقائے باہمی اور تعاون" تارکین وطن کی پہچان
وزیر اعظم مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ "بقائے باہمی اور تعاون" ہندوستانی تارکین وطن کی پہچان رہے ہیں۔ ہندوستان کی تبدیلی کی ترقی، اس کی ترقی، تبدیلی کے پیمانے اور اس کی معیشت کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے پچھلی سہ ماہی میں آٹھ فیصد سے زیادہ کی شرح نمو کو نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بننے کے راستے پر مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب پوری دنیا چیلنجوں سے نبرد آزما تھی۔"
انہوں نے کہا، "21ویں صدی کا ہندوستان بڑے اور تیز فیصلے لیتا ہے، بڑے اہداف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مقررہ وقت کے اندر نتائج فراہم کرتا ہے۔" "میتری پرو" تقریب میں ہندوستانی اسکولوں کے 700 سے زائد طلباء بھی موجود تھے۔