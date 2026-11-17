منیلا میں آسیان۔ہندوستان سربراہی اجلاس: وزیر اعظم مودی کا 'مسابقت کے بجائے تعاون' پر زور
'ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز' (ASEAN) کو خطے کے سب سے زیادہ بااثر گروہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
By PTI
Published : November 17, 2026 at 2:08 PM IST
منیلا، فلپائن: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز 11 ممالک پر مشتمل آسیان بلاک کے لیڈروں سے کہا کہ بھارت اور آسیان مل کر دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے مشترکہ مستقبل کی تشکیل "مسابقت کے ذریعے نہیں، بلکہ تعاون کے ذریعے" ہونی چاہیے۔
آسیان-ہندوستان سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ اس شراکت داری کے اندر بلاک کے اتحاد اور مرکزی حیثیت کے لیے نئی دہلی کا عزم "غیر متزلزل ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔" انہوں نے کہا، "گزشتہ چند برسوں کے دوران، دنیا کو متعدد بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج، دنیا کو امن، استحکام اور حالات میں پیش گوئی کی صلاحیت کی شدید ضرورت ہے۔"
فلپائن کے دارالحکومت میں منعقدہ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، "اس تناظر میں، اس سال کے لیے ہمارا موضوع 'اپنے مستقبل کی جانب مشترکہ سفر' خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔"
'ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز' (آسیان) کو خطے کے سب سے زیادہ بااثر گروہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان، امریکہ، چین، جاپان اور آسٹریلیا سمیت کئی دیگر ممالک کے ساتھ، اس بلاک کے لیے ایک 'مذاکراتی شراکت دار' (ڈائیلاگ پارٹنر) کے طور پر کام کرتا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان اور آسیان مل کر عالمی آبادی کے تقریباً ایک چوتھائی حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لہذا، یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہمارے مستقبل کی تعریف مسابقت سے نہیں، بلکہ تعاون سے ہو۔" مودی نے مزید کہا کہ ہندوستان اور آسیان دونوں کے پاس طاقت اور عزم موجود ہے، اور مل کر کام کرنے سے وہ اس خطے کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان کی ترقی اور آسیان کی خوشحالی آپس میں گہری جڑی ہوئی ہیں۔ آنے والے برسوں میں، 'آسیان کمیونٹی ویژن 2045' اور 'وکست بھارت 2047' ہمارے مشترکہ عزائم کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔" وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں، دونوں فریقین نے اس شراکت داری کو نئی تحریک دی ہے، اور اب "ہمیں اپنے خطے کے مستقبل کی تشکیل کرنی ہے۔" انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ "اس شراکت داری کے اندر آسیان کے اتحاد اور مرکزی حیثیت کے حوالے سے ہندوستان کا عزم غیر متزلزل ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔"
مودی نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ آج کا اجلاس ہماری 'جامع اسٹریٹجک شراکت داری' کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا اور ایک محفوظ، سب کو شامل کرنے والے اور خوشحال ہند-الکاہل (انڈو-پیسیفک) خطے کی تشکیل میں معاون ثابت ہوگا۔" انہوں نے مزید کہا، "حالیہ برسوں میں، ہماری 'ایکٹ ایسٹ پالیسی' نے ہندوستان-آسیان تعلقات کو نئی رفتار اور گہرائی بخشی ہے۔ ہماری شراکت داری اب مشترکہ ثقافت اور ورثے سے آگے بڑھ کر ڈیجیٹل، دفاع اور خلائی شعبوں جیسے نئے جہتوں تک پھیل چکی ہے۔"
یہ اس طرز پر آسیان رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم مودی کی 13ویں ملاقات تھی۔آسیان ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات اس کی 'ایکٹ ایسٹ پالیسی' کا مرکزی نقطہ ہیں۔
سن 2014 سے باہمی تعاون کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے، مودی نے بتایا کہ عوام کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے کے لیے 100 سے زائد اقدامات کیے گئے ہیں اور تقریباً 250 'فوری اثر ڈالنے والے منصوبے' (کوئیک امپیکٹ پروجیکٹس) شروع کیے گئے ہیں۔ "آج، ہندوستان اور نو آسیان ممالک کے درمیان براہِ راست پروازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی سیاحت، ہماری گہری ہوتی ہوئی قربت کا مزید ثبوت ہیں۔"
آسیان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی تعلقات کا آغاز 1992 میں ایک 'شعبہ جاتی شراکت داری' (سیکٹورل پارٹنرشپ) کے طور پر ہوا۔ دسمبر 1995 میں یہ 'مکمل مذاکراتی شراکت داری' میں تبدیل ہو گئے اور 2002 میں 'سربراہی سطح کی شراکت داری' کے درجے تک پہنچ گئے۔ سن 2012 میں، ان تعلقات کو 'اسٹریٹجک شراکت داری' کے درجے تک ترقی دی گئی۔ آسیان کے 11 رکن ممالک ہیں: انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، برونائی، ویتنام، لاؤس، میانمار، کمبوڈیا اور مشرقی تیمور۔
حالیہ برسوں میں، ہندوستان اور آسیان کے درمیان تعلقات نے نمایاں رفتار پکڑی ہے، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ سلامتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔
فلپائن، جو اس وقت اس گروپ کی صدارت کر رہا ہے، منیلا میں سالانہ آسیان سربراہی اجلاس اور اس سے متعلقہ اجلاسوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
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