جی-7 اجلاس میں وزیراعظم مودی کی سمندری کارکنوں کے تحفظ پر زور، بھارتی ملاحوں کی ہلاکت کا معاملہ اٹھایا
خلیج عمان میں امریکی فوجی کارروائی کے نتیجے میں تین بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر بھارت میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
Published : June 17, 2026 at 8:11 AM IST
پیرس: وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس میں منعقدہ جی-7 سربراہ اجلاس کے آؤٹ ریچ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے عالمی سمندری راستوں کے تحفظ اور ملاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی سمندری راستے محفوظ رہیں تاکہ ملاح بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔
وزیراعظم مودی کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب خلیج عمان میں امریکی فوجی کارروائی کے نتیجے میں تین بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر بھارت میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے باعث دوست ممالک میں جانی و مالی نقصان ہوا ہے جبکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیوں میں خلل نے عالمی معیشت کو بھی متاثر کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ توانائی، خوراک، صحت اور معاشی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے بین الاقوامی تعاون اور باہمی اعتماد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے عالمی جنوب (گلوبل ساؤتھ) کے ممالک کے خدشات کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک عالمی ترقی میں مساوی شراکت داری چاہتے ہیں۔
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جی-7 اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے ملاقات میں بھی وزیراعظم مودی نے خطے میں امن، سفارت کاری اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں آزاد، محفوظ اور بلا رکاوٹ تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کی۔