پی ایم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ پہنچ گئے
مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاتھوڑی دیر پہلے آکلینڈ پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کےلیے وزیر اعظم لکسن کا شکر گزار ہوں۔
Published : July 10, 2026 at 9:06 PM IST
آکلینڈ: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے تین ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں جمعہ کو نیوزی لینڈ پہنچے۔ دورے کے دوران وہ اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ہندوستانی برادری سے خطاب کریں گے۔ یہ 40 برسوں میں کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ لکسن نے ہوائی اڈے پر مودی کا استقبال کیا، اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔
Reached Auckland a short while ago. Thankful to Prime Minister Luxon for the welcome at the airport.— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2026
This visit is historic, being the first Prime Ministerial visit to New Zealand in four decades. I look forward to holding talks with Prime Minister Luxon and discussing the… pic.twitter.com/qhUfkaFfHF
مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھوڑی دیر پہلے آکلینڈ پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کے لیے وزیر اعظم لکسن کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی ہے کیونکہ چار دہائیوں میں کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ "میں وزیر اعظم لکسن کے ساتھ بات چیت کرنے اور ہندوستان-نیوزی لینڈ دوستی کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے کا منتظر ہوں میں کل آکلینڈ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے بھی خطاب کروں گا۔
وزارت خارجہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ تاریخی دورہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا اور بہت سے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھولے گا، خاص طور پر تجارت، دفاع، کھیل، ثقافت، تعلیم۔نیوزی لینڈ کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وہ لکسن کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کریں گے۔