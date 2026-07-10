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پی ایم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ پہنچ گئے

مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاتھوڑی دیر پہلے آکلینڈ پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کےلیے وزیر اعظم لکسن کا شکر گزار ہوں۔

پی ایم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ پہنچ گئے
پی ایم مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ پہنچ گئے (Source@@narendramodi)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 9:06 PM IST

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آکلینڈ: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے تین ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں جمعہ کو نیوزی لینڈ پہنچے۔ دورے کے دوران وہ اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ہندوستانی برادری سے خطاب کریں گے۔ یہ 40 برسوں میں کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ لکسن نے ہوائی اڈے پر مودی کا استقبال کیا، اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔

مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھوڑی دیر پہلے آکلینڈ پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کے لیے وزیر اعظم لکسن کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی ہے کیونکہ چار دہائیوں میں کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ "میں وزیر اعظم لکسن کے ساتھ بات چیت کرنے اور ہندوستان-نیوزی لینڈ دوستی کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے کا منتظر ہوں میں کل آکلینڈ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے بھی خطاب کروں گا۔

وزارت خارجہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ تاریخی دورہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا اور بہت سے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھولے گا، خاص طور پر تجارت، دفاع، کھیل، ثقافت، تعلیم۔نیوزی لینڈ کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وہ لکسن کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کریں گے۔

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پی ایم مودی
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