پی ایم مودی تین روزہ دورے پر اردن پہنچے، ہوائی اڈے پر وزیر اعظم جعفر حسن نے کیا استقبال
مودی کے تین ملکی دورے کا پہلا پڑاؤ اردن ہے۔ اس کے بعد وہ ایتھوپیا اور عمان کا دورہ کریں گے۔
By PTI
Published : December 15, 2025 at 8:07 PM IST
عمان: وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو دو روزہ دورے پر اردن پہنچے جس کا مقصد عرب ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کی ایک خاص علامت میں، اردن کے وزیر اعظم جعفر حسن نے ہوائی اڈے پر مودی کا پرتپاک استقبال کیا اور پھر ان کا رسمی استقبال کیا۔
مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "میں عمان پہنچ گیا ہوں۔ ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کے لیے میں اردن کی ہاشمی سلطنت کے وزیر اعظم جعفر حسن کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دورے سے ہمارے ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔" اردن کا یہ مکمل دو طرفہ دورہ 37 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال مکمل کر رہے ہیں۔
مودی کے چار روزہ تین ملکی دورے کا پہلا پڑاؤ اردن ہے۔ اس کے بعد وہ ایتھوپیا اور عمان کا دورہ کریں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، اردن کے وزیر اعظم نے کہا ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا آج اردن میں ایک اعزازی مہمان کے طور پر استقبال کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ دورہ ہمارے 75 سال کے قریبی اور پائیدار تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
Over the next three days, will be going to Jordan, Ethiopia and Oman. These are three valued partners with whom India has age-old civilisational ties and strong bilateral relations.https://t.co/QSkwR9m6IZ— Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2025
انہوں نے مزید کہا ہم اپنے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی نئی جہتیں تلاش کرنے کے خواہاں ہیں، خاص طور پر اقتصادی، سرمایہ کاری اور تکنیکی شعبوں میں۔
پی ایم مودی ہوٹل پہنچے تو ہندوستانی برادری کے افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے ہاتھ ملایا اور لوگوں سے بات چیت کی۔ مقامی فنکاروں نے روایتی رقص پیش کیے جو ملک کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے تھے۔ مودی آج بعد میں شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے بعد وفد کی سطح کی بات چیت ہوگی۔
توقع ہے کہ وزیر اعظم اور بادشاہ منگل کو ہندوستان-اردن کاروباری تقریب سے خطاب کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے سرکردہ کاروباری افراد شرکت کریں گے۔
وزیر اعظم اردن میں ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اور ملک کے ولی عہد کے ہمراہ، ایک تاریخی شہر پیٹرا جائیں گے جو ہندوستان کے ساتھ قدیم تجارتی تعلقات کا اشتراک کرتا ہے۔ تاہم ان کا دورہ موسمی حالات سے مشروط ہے۔
وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم مودی کا اردن کا یہ پہلا مکمل دو طرفہ دورہ ہے۔مودی نے فلسطین جاتے ہوئے فروری 2018 میں اردن میں ایک مختصر رکا تھا۔ وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے دہلی میں ایک خصوصی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگرچہ یہ ایک ٹرانزٹ دورہ تھا، لیکن بادشاہ کی طرف سے ان کے ساتھ جو خصوصی سلوک کیا گیا اس نے اسے محض ایک ٹرانزٹ دورے سے زیادہ نہیں بنا دیا... ایک ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ موجودہ مکمل دو طرفہ دورہ 37 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔
ہندوستان اور اردن کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات ہیں، اور دہلی عمان کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 2.8 بلین امریکی ڈالر کی ہے۔ اردن ہندوستان کو کھادوں، خاص طور پر فاسفیٹ اور پوٹاش کا ایک بڑا فراہم کنندہ بھی ہے۔ اس عرب ملک میں 17,500 سے زیادہ ہندوستانی تارکین وطن رہتے ہیں، جو ٹیکسٹائل، تعمیرات اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں ملازم ہیں۔