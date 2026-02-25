پی ایم مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے کیا خطاب، کہا ہم امن کے پیامبر ہیں، 'بھارت اسرائیل دوستی دنیا کے لیے اہم'
یروشلم: بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دو روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران پی ایم مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا جس دن ہندوستان نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ پی ایم مودی سے پہلے خطاب کرتے ہوئے، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں کہا، "یہ ایک شاندار دوستی رہی۔ آج صبح، میری اہلیہ سارہ اور میں نے پی ایم مودی کا ایئرپورٹ پر خیرمقدم کیا۔
"ہندوستان بات چیت، امن اور استحکام کے لیے آپ کے اور دنیا کے ساتھ کھڑا ہے۔"
پی ایم مودی نے اپنے خطاب میں کہا، غزہ امن اقدام، جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے توثیق کی ہے، آگے بڑھنے کا راستہ پیش کرتا ہے۔ ہندوستان نے اس اقدام کے لیے اپنی مضبوط حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین کے حل سمیت خطے کے تمام لوگوں کے لیے ایک منصفانہ اور دیرپا امن کا وعدہ کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی تمام کوششوں کو دانشمندی، ہمت اور انسانیت سے متاثر کریں۔ امن کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان خطے میں بات چیت، امن اور استحکام کے لیے آپ اور دنیا کے ساتھ کھڑا ہے۔
"ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں،" پی ایم مودی
"میں اس دن پیدا ہوا تھا جس دن ہندوستان نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا، 17 ستمبر 1950۔ میں ہندوستان کی طرف سے ہر اس شخص کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جس نے اپنی جانیں گنوائیں اور ہر اس خاندان سے جن کی جانیں حماس کے 7 اکتوبر کو کئے گئے دہشت گردانہ حملے میں بکھر گئیں۔
میں دوستی، احترام اور شراکت داری کا پیغام لاتا ہوں، پی ایم مودی
اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، "اس معزز ایوان کے سامنے کھڑا ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور ایک قدیم تہذیب کے نمائندے کے طور پر، میں ایک اور قدیم تہذیب سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں 1.4 ملین ہندوستانیوں کی طرف سے مبارکباد اور دوستی، احترام اور شراکت داری کا پیغام لاتا ہوں۔"
ندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے، مودی
پچھلے کچھ سالوں سے، ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہا ہے۔ جلد ہی، ہم عالمی سطح پر سرفہرست تین معیشتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ کئی اہم تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ہماری ٹیمیں ایک پرجوش آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔
'کوئی چیز دہشت گردی کا جواز نہیں بن سکتی'
"شہریوں کے قتل کا کوئی بھی جواز پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز دہشت گردی کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ ہندوستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہمیں 26/11 کے ممبئی حملے اور ان میں مارے جانے والے بے گناہ لوگوں کو یاد ہے، جن میں اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ آپ کی طرح، ہماری دہشت گردی کے خلاف صفر برداشت کی پالیسی ہے، جس میں کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مقصد معاشروں کو غیر مستحکم کرنا، ترقی اور دہشت گردی کو نقصان پہنچانا ہے۔ مربوط عالمی کارروائی کیوں کہ کہیں بھی دہشت گردی ہر جگہ امن کے لیے خطرہ ہے اسی لیے ہندوستان ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو دیرپا امن اور علاقائی استحکام میں معاون ہوں۔
اس سے پہلے، وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کے بعد، پی ایم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، "وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی۔ میں نے پہلے دن کے گرمجوشی سے استقبال کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نو سال بعد اسرائیل میں واپس آ کر بہت خوش ہوں۔ ہم نے بہت سے موضوعات پر بات چیت کی جس کا مقصد ہمارے پانی کے انتظام، ٹکنالوجی اور دیگر شراکت داروں کو بڑھانا ہے۔ قریبی تعاون کی اہم گنجائش پیش کرتے ہیں، ہم نے خطے میں ہونے والی اہم پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
استقبالیہ تقریب کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر نجی ملاقات کی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا، "وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی۔ دن کے پہلے گرمجوشی سے استقبال کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ 9 سال بعد اسرائیل میں واپسی پر خوشی ہوئی۔"
انہوں نے کہا، "ہم نے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے مقصد سے وسیع موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیکنالوجی، پانی کا انتظام، زراعت، ٹیلنٹ پارٹنرشپ، اور بہت سے دوسرے شعبے قریبی تعاون کی اہم گنجائش پیش کرتے ہیں۔ ہم نے خطے میں ہونے والی اہم پیش رفتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔"
مودی نے پہلے کہا تھا کہ وہ "دو طرفہ بات چیت اور مثبت نتائج کے منتظر ہیں جو ہندوستان اسرائیل دوستی کو مضبوط کریں گے۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ وہ "میرے دوست وزیر اعظم نیتن یاہو کے گرمجوشی سے استقبال سے بہت خوش ہیں۔ دعا ہے کہ ہندوستان-اسرائیل دوستی بڑھتی رہے!" نیتن یاہو نے کہا کہ ان کے اور مودی کے درمیان قریبی ذاتی تعلقات ہیں، ہم اکثر بات کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری گہری دوستی ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "کل ہم یاد واشم کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی ٹیموں کے ساتھ ایک اور میٹنگ کریں گے، جس کے دوران ہم اقتصادی، سلامتی اور سفارتی شعبوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کریں گے جو اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھائیں گے۔"
جب مودی یروشلم کے ہوٹل کنگ ڈیوڈ پہنچے تو ان کا استقبال ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان نے کیا، بشمول ہندوستانی نژاد یہودیوں، طلباء، پیشہ ور افراد اور کارکنوں نے۔
ہندوستانی اور اسرائیلی فنکاروں نے رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس پیش کی، جن میں کیرالہ کا روایتی تھرواتھیرا رقص، اسرائیلی لوک رقص ہوا ناگیلا، اور راجستھان کا گھومر شامل تھا۔ معذور گلوکاروں نے بھی پرفارم کیا۔ مودی کا دورہ اس وقت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی بشمول امریکہ اور ایران کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے درمیان ہے۔
جولائی 2017 میں ان کے اس ملک کے پہلے دورے کے دوران ہندوستان-اسرائیل تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح تک بڑھا دیا گیا تھا۔
پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان-اسرائیل تعلقات میں بہتری آئی ہے، بشمول دفاع، سائنسی تحقیق، سائبر سیکورٹی اور اختراع جیسے شعبوں میں۔