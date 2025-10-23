ٹیک آف کرتے ہی آگ کا گولہ بنا طیارہ، منظرعام پر آیا خطرناک ویڈیو

ٹیک آف کرتے ہی آگ کا گولہ بنا طیارہ، منظرعام پر آیا خطرناک ویڈیو
ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طیارہ بمشکل زمین سے اوپر اٹھ رہا تھا اور زمین پر گرتے ہی آگ کا گولہ بن گیا۔
Published : October 23, 2025 at 4:30 PM IST
کراکس (وینزویلا): وینزویلا کا ایک طیارہ اڑان بھرتے ہی آگ کی لپیٹ میں آگیا۔ حادثے میں دو افراد جاں بحق اور دو زخمی ہوگئے۔ یہ واقعہ وینزویلا کی ریاست تاچیکا میں پیش آیا۔ ایک نجی پی اے ۔31 طیارہ مبینہ طور پر پیرامیلو ہوائی اڈے پر گر کر تباہ ہو گیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طیارہ بمشکل زمین سے اوپر اٹھ رہا تھا جب وہ اچانک جھک گیا اور رن وے پر گرا، اس کے ساتھ ہی زور دار دھماکے سے پھٹ گیا۔
ٹیک آف کے دوران دھماکہ
مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ پیرامیلو ایئرفیلڈ پر دوپہر 12 بجے پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیک آف کے دوران طیارے کا ایک ٹائر پھٹ گیا جس سے پائلٹ کا کنٹرول ختم ہو گیا۔
Shocking video shows the moment two people were killed when their Piper PA-31T1 Cheyenne crashed on take-off from Paramillo Airport in San Cristóbal, the capital of the Táchira state of Venezuela.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 22, 2025
In a statement the National Institute of Civil Aeronautics (INAC) said, " today… pic.twitter.com/gjn3RwfxOT
حادثے کا ویڈیو کیمرے میں قید
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ طیارہ بمشکل زمین سے اوپر اٹھ رہا تھا جب وہ اچانک جھک کر رن وے پر گرا، پھر زور دار دھماکے سے پھٹ گیا۔ آس پاس سے دیکھنے والے عینی شاہدین کو خوف کے مارے چیختے ہوئے سنا جا سکتا ہے جب طیارہ زمین سے ٹکرایا اور شعلوں میں پھٹ گیا۔
دو ہلاک، دو زخمی
مقامی حکام نے وینزویلا کے نیوز آؤٹ لیٹ ایل ناسیونال کا حوالہ دیتے ہوئے، مرنے والوں کی شناخت ٹونی بورٹون اور جوآن مالڈوناڈو کے نام سے کی۔ حادثے میں دو دیگر مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ٹیک آف کے دوران ٹائر پھٹنے کے بعد پائلٹ کنٹرول کھو بیٹھا ہے۔
امدادی کارکنوں نے آگ پر قابو پالیا
ہنگامی خدمات، بشمول فائر ڈپارٹمنٹ، تاچیرا سول پروٹیکشن، اور بولیورین نیشنل پولیس (پی این بی)، دوپہر کے قریب جائے حادثہ پر پہنچے۔ امدادی کارکنوں نے آگ پر قابو پالیا اور ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو نکالا۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ طیارہ سرکاری لاجسٹک سرگرمیوں میں ملوث تھا، حالانکہ اس کے مشن کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی زیر تفتیش ہیں۔
ڈبل انجن والا طیارہ تھا
طیارہ کی شناخت پائپر چیین کے طور پر کی گئی تھی، جو کہ 1970 کی دہائی کے آخر میں امریکی کمپنی پائپر ایئر کرافٹ کی طرف سے تیار کردہ جڑواں انجن والا ٹربوپروپ ہوائی جہاز تھا۔ اپنے طاقتور انجنوں، کارکردگی اور مضبوط حفاظتی ریکارڈ کے لیے مشہور، یہ ماڈل شہری اور سرکاری دونوں مقاصد کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایوی ایشن حکام نے حادثے کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جس میں تکنیکی خرابی اور ممکنہ دیکھ بھال کے مسائل جیسے عوامل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ستمبر میں بھی ایک حادثہ پیش آیا
یہ تازہ ترین سانحہ وینزویلا میں ایک اور ہوائی جہاز کے حادثے کے چند ہفتے بعد ہوا ہے۔ ستمبر میں، ایک Learjet 55 طیارہ کاراکاس کے باہر سائمن بولیوئر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ نجی جیٹ اڑان بھرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مبینہ طور پر خراب موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا۔ واقعے میں دو مسافر زخمی ہوئے تاہم انہیں بچا لیا گیا اور ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔